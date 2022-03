Liga MX: ¿Por qué futbolistas y árbitros se abrazan en el mediocampo al minuto 62?

León, Guanajuato.- La campaña "Unidos somos más fuertes" y "Grita por la Paz" se manejan en todos los campeonatos de la Liga MX a causa de los actos de vilencia que ocurrieron en el Estadio La Corregidora. El torneo planea erradicar las peleas en el futbol que decidió aplicar un nuevo protocolo donde cada equipo se reune en son de paz y armonía en punto de los 62 minutos del juego.

En esta jornada 10 del Grita México Clausura 2022 de la Liga MX se desarrolló la práctica de frenar las hostilidades de cada partido para que los veintidós futbolistas en el lienzo verde, incluyendo al cuerpo arbitral formen un circulo en el centro de la cancha para enviar un mensaje de paz y así la violencia pueda desaparecer en este deporte.

La pausa para realizar este acto como símbolo de solidaridad dura un minuto, donde en los partidos Necaxa vs Querétaro, FC Juárez vs Atlas, Rayados de Monterrey vs Mazatlán FC y ahora Club León vs Tigres UANL se ha llevado a cabo el protocolo, al igual que en la Liga MX Femenil en los juegos Cruz Azul Femenil vs Santos Femenil y Pachuca Femenil vs Atlético de San Luis Femenil; todos al minuto 62.

¿POR QUÉ LOS JUEGOS SE DETIENEN AL MINUTO 62?

Los encuentros del futbol mexicano interrumpen las acciones cuando el cronómetro marca los 62 minutos, porque el pasado sábado 05 de marzo el juego Gallos de Querétaro vs Atlas se tuvo que suspender en dicho momento, debido a la trifulca que hubo tanto en la cancha como en las tribunas de La Corregidora.

Aquel capítulo ha sido el que más afectación causó al balompié nacional, pues la pelea causó hasta 26 heridos que fueron trasladados al hospital general, incluso se vinculó con posible 'huachicoleo' y con el CJNG. Afortunadamente no hubo fallecidos pero la competición hará lo que esté a sus alcances para eliminar las peleas en los estadios.

"La Liga BBVA MX reitera y hace el llamado a toda la afición, clubes y sus integrantes de respetar al rival y convivir sanamente dentro y fuera de las canchas, dejando atrás toda conducta que no esté dentro de los valores que promueve el deporte", indicó el torneo en un informe de prensa.

