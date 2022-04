Liga MX: ¿Por qué todos los equipos en la Jornada 13 jugaron con calcetas de dos colores?

México.- La Jornada 13 de la Liga MX está por culminar, son unos cuantos partidos los que faltan para que eso suceda, pero durante los partidos de este fin de semana los aficionados se han dado cuenta de algo muy llamativo y es que todos los equipos han salido al campo y han jugado con calcetas de un color totalmente diferente y esto ha generado una duda en la afición que se preguntó el por qué y la respuesta es sencilla, la Liga MX está mandando un mensaje de inclusión.

Esta situación inició en el partido de Puebla vs Pumas de este viernes en donde ambos equipos saltaron al campo con las calcetas de diferentes colores, usando la indumentaria tanto de local como de visita, aunque tambien hubo otros partidos en donde no se pudo usar por lo complicado para los clubes o simplemente por que no contaron con el material necesario para hacerlo.

Todo esto es parte de una campaña en la que la Liga MX está trabajando desde el inicio del mes de abril que llevo por nombre "Por la Inclusión", en donde se centran en la aceptación de personas con síndrome de Down y el autismo, por ello muchos clubes han portero incluso números inspirados en creaciones por niños con estos padecimientos, y es por ellos que ahora realizan estas campañas.

Los equipos salieron un sus calcetas diferentes | Foto: Jam Media

El motivo de que se utilicen calcetas distintas tiene que ver como se ven ellos mismos ante la sociedad, que aunque tengan algún padecimiento de autismo o síndrome de down, sepan todos que son iguales a todas las personas, usando las calcetas como una analogía de que aunque sean distintas, sin problemas pueden estar juntas, como ellos quieren ser vistos en todos lados.

Es por ello que varios partidos de la Liga MX se han presentado estas situaciones en donde los clubes lo han apoyado. Equipos como América tambien lo hizo con el Club Femenil en donde usaron calcetas diferentes pero no en juego si no en un entrenamiento, otros equipos tambien lo han hecho. Necaxa decidió que niños con autismo realizaran los números que el equipo usa en este mes, incluso el hijo de Jaime Lozano, DT de los Rayos fue parte de ese proceso.

Esta medida se ha estado haciendo ya desde hace varias temporadas y en este 2022 se ha intentado fortalecer para que todos los clubes de la Liga MX puedan participar con todo, además en este mes el Clausura 2022 se ha jugado con un balón naranja que simboliza el color de la campaña en el futbol mexicano que se espera se mantenga hasta el final del mismo.