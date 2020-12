Liga MX: ¿Porqué el Cruz Azul es la burla de México?

Parecía que los aficionados a la Máquina Celeste habían vivido ya lo peor, pero faltaba un bochornoso capítulo, cuando todo mundo creía que este podría ser su año.

El pasado domingo, el Cruz Azul desperdició una ventaja de cuatro goles que había conseguido en el juego de ida de la semifinal y terminó siendo eliminado de manera soprprendente por los Pumas de la UNAM, en una de las remontadas más grandes en la historia de las liguillas del futbol mexicano.

Por eso ahora más el equipo cementero es objeto de muchas burlas, por los aficionados, por jugadores, por periodistas, a través de los distintos medios de comunicación.

Con esa épica remontada, los Pumas bajo la dirección Andrés Lillini, consiguieron el ansiado boleto a la final del Torneo Guard1anes 2020 de la Liga MX, cuando nadie daba nada por ellos, cuando parecía que ya estaban sentenciados, pero todavía le quedaban 90 minutos para lograr la hazaña que a fin de cuentas consumaron.

El conjunto de la UNAM disputará el título contra el León, que fue el equipo más consistente del torneo y que viene de eliminar a las Chivas del Guadalajara.

La Máquina de MEMES. Cruz Azul pierde la semifinal contra Pumas y las redes no los perdonan

https://t.co/0R3DFmuguw pic.twitter.com/JXvcssmpzN — Sin Embargo MX (@SinEmbargoMX) December 7, 2020

En esta remontada histórica, los Pumas consiguieron un marcador global de 4-4 con lo que lograron colarse a la final, por haber tenido mejor posición en la fase regular.

Y claro, no podían las burlas y los memes en el intermet, por la cruzazuleada más grande de la historia.

Cruz Azul es goleado por Pumas… ¡y también por los memes! ��https://t.co/y6iyddU1jh pic.twitter.com/CfcaRqwTZq — Foro_TV (@Foro_TV) December 7, 2020

El comentarista de ESPN, Álvaro Morales era un fánatico del Cruz Azul, defendía a su equipo de sus detractores, pero un día se cansó de los fracasos y decepciones de la Máquina y cambió a otra playera, la del Club América.

¡QUÉ MANCHADOS! ��



Cruz Azul volvió a ser víctima de burlas y memes ��



Las risas no faltaron con su eliminación ��https://t.co/Q6bOXMeRcw — SoyReferee (@SoyReferee) December 7, 2020

Desde ese entonces, el personaje polémico del conductor se volvió popular y claro, este domingo no iba a desaprovechar la oportunidad de burlarse de su exequipo, por la goleada y eliminación ante Pumas.

"No, Cruz Azul, el salado no era yo. Por este tipo de cosas te dejé. América me ha dado liga, copa, campeón de campeones y vamos por la Concacaf. Tú, Cruz Azul, sigues dando lástima e hiriendo a mi ex familia. No, Cruz Azul, el salado no era yo. Siempre serás tú”, escribió Morales en sus redes sociales.

La victoria de pumas no tiene tanto mérito: se enfrentaron al dueño de la patente de la cruzazuleada.



Reconozco que tuvieron el valor y la humildad de inspirarse en las Águilas del América del 2013, cuando todavía no procedía la patente.



Jajajajajja. pic.twitter.com/tUtfSJAOrp — Álvaro Morales (@AlvaritoMorales) December 7, 2020

Por su parte, Paco Villa, cronista de TUDN y un fiel aficionado de Cruz Azul, hizo una frase que se quedará grabada en el colectivo de aficionados cementeros al bautizar la eliminación ante Pumas como "la madre de todas las cruzazuleadas", la cual ha desatado una gran polémica.

Pese a ser un fanático del club celeste, Paco Villa no dudó al calificar de forma tan contundente la eliminación en la Semifinal del Guardianes 2020, un gesto que ha sido sumamente cuestionado por aquellos que todavía tienen fresca la Final que perdió Cruz Azul ante América en el Clausura 2013.

"Soy un profesional y así me ha tocado. Y no cambio el haber transmitido este juego por nada en la vida. Me dolió en el alma, pero lo gocé con el corazón", escribió Villa en sus redes sociales, ante la escandolosa eliminación.