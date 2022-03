Liga MX: Presidente Ejecutivo de Santos Laguna descarta rumores de la llegada de Andrés Lillini al banquillo

Dante Elizalde, Presidente Ejecutivo de Santos Laguna, asegura que la llegada de Andrés Lillini ha Santos Laguna no es más un simple rumor que surgió, ya que el plan es muy marcado hasta el momento en los Guerreros con Eduardo Fentanes al mando.

Si bien se sabe que Eduardo Fentanes entro de calidad de bombero por Pedro Caixinha, el nombre de Andrés Lillini salto a la luz publica como uno de los candidatos de tomar el mando de Santos Laguna. Elizalde fue claro y comentó que Fentanes se hará cargo del equipo hasta el último juego del Clausura 2022.

"Es un rumor, somos respetuosos de las demás instituciones, no 'pirateamos', porque se provoca inestabilidad contractual que no nos gusta, no tenemos su expediente, no lo hemos buscado, tiene contrato vigente. No hay nada", expuso.

Es mas que claro el plan de trabajo que le plantearon a Fentanes desde que tomo el mando de Santos Laguna y sabe muy bien que su estancia será solo para el Clausura 2022.

"Esperamos clasificar y en el último partido tomaremos la decisión. Es un técnico que por obvias razones tiene el ADN guerrero, conoce a los jugadores. Deseamos que esto resulte positivo para la organización y las decisiones que se toman son en función a eso".

Buen estratega.

Para Elizalde, Eduardo Fentanes es un estratega muy capaz y preparado para estar al mando del equipo y así lo esta demostrando día a día en el Clausura con buenos resultados en la Liga MX, tras un inicio de torneo muy malo.

"El conocimiento que tiene, su capacidad, valentía, atrevimiento, la manera en que los jugadores recuperan su confianza, el ser solidarios, la forma en que conecta a todos, además de aprovecha los talentos y herramientas que hay", dijo Elizalde.