Liga MX: ¿Presión adicional en Chivas por el bicampeonato del Atlas?

El director técnico de Chivas del Guadalajara, Ricardo Cadena, no quiso incrementar la presión en el vestidor rojiblanco por los éxitos recientes del conjunto rojinegro en los dos pasados torneos en la Liga MX.

“Chivas siempre tiene presión, con la presión de todos los torneos de ser protagonista y desarrollar el mejor futbol y buscando las cosas importantes”.

Para Cadena esta pretemporada debe ser vital para Chivas en busca de poder conformar un equipo muy competitivo y darle pelea a su rival de su ciudad como lo son los Rojinegros del Atlas.

Por el momento, el estratega del Rebaño Sagrado asegura que en el plantel no existen en estos momentos jugadores titulares y suplentes, ya que todos están siendo parte del trabajo en esta pretemporada.

“Para mí no hay titular y suplente. En esta pretemporada a todos les di la misma información y he procurado mezclar, esa es la parte que nos corresponde ahora. No tengo titular ni suplente, tengo tipos con mucha determinación que todos pueden ser factibles y que tienen opción de cubrir el arco y cualquier posición”, detalló.

Ricardo Cadena deja en claro que para el torneo Apertura 2022, el equipo de Chivas cuenta con un plantel muy amplio para poder encarar el siguiente certamen en la Liga MX.

“Tengo un plantel rico, por supuesto que tenemos las circunstancias de los jugadores que están en recuperación como Flores, Molina, 'Cone', 'Canelo', que son bajas importantes para ele quipo. Si nos llega una incorporación, viene bastante bien. Una vez que se sumen los seleccionados tendremos un equipo más completo”, finalizo.