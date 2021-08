Liga MX: Primer fracaso de Miguel Herrera con Tigres desata la loca en redes con #FueraPiojo

Estados Unidos.- La tradición continua en redes sociales, no importa si hay un bien resultado o no pero Miguel Herrera sigue siendo cuestionado, aunque en esta ocasión no hay mucho que defender por parte del "Piojo" que fue superado de principio a fin por un equipo de la MLS hasta eliminarlos de la Leagues Cup.

El estratega planteó un mal partido en el primer enfrentamiento de la Liga MX y la MLS de este año y quedó en ridículo ante su afición y sobre todo ante el futbol mexicano pues se esperaba que desde un inicio Miguel Herrera y Tigres hicieran clic para tener un gran equipo y continuar el gran legado de Tuca Ferretti.

Tras la eliminación, las redes sociales se activaron con la humillación del equipo de la Liga MX e hicieron tendencia el #FueraPiojo, mismo que la afición del Club América lo puso en el mapa esto en su paso por el equipo. Ahora que los felinos tienen al estratega en su banquillo no dudaron en hacerlo viral una vez más para mostrar su descontento con el trabajo del "Piojo".

El marcador fue contundete en contra de Tigres | Foto: Captura

Los aficionados se quejan directamente de la falta de ideas que tiene Miguel Herrera a la hora de defender, aseguran que todo está centrado en el ataque dejando la zona más importante sin la protección adecuada. Incluso hay quienes ya están pensado en que es momento de que deje el equipo para llamar a Daniel Guzmán.

Miguel Herrera al mando de Tigres en 4 partidos oficiales ha dejado mucho más dudas de esperanzas. En 3 partidos de Liga MX se ha llevado solo 4 puntos, producto de una victoria, un empate y una derrota. En dos de 3 juegos se han quedado con 10 jugadores por tarjetas rojas. Sus excusas con los árbitros ya las usó y fue algo que a la afición no agradó nada.

"Mmmmta ahí esta por querer jugar ofensivo y sin ideas para defender, este partido y el anterior me recuerda mucho a la forma de dirigir de Guzmán #FueraPiojo", "Sin estilo, con lesiones, expulsiones, juegan de amarillo y seguro la conferencia de prensa será vs arbitraje y sin autocrítica." es lo que comentan fans y seguidores de otros equipos.

Tigres ha tenido un arranque complicado en su nueva era | Foto: Jam Media

Tigres es el primer equipo de la Liga MX eliminado de la Leagues Cup, ellos fueron parte de la primera final ante Cruz Azul pero la perdieron. Ese mismo martes, León goleó 6-1 al Sporting y para este miércoles los equipos de Santos y Pumas saltarán al campo por su pase a las semifinales del torneo.

Ahora todo se centra en la Liga MX en donde los felinos están en la posición 10 con 4 unidades, por detrás de equipos fuertes como Santos, Monterrey, Chivas pero incluso por encima del actual campeón, todos ellos han tenido un complicado arranque de temporada. Para esta jornada 4 los Tigres visitan al Puebla en donde buscarán su segunda victoria del torneo.

