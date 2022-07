Liga MX: Problemas en tendón de Aquiles para André-Pierre Gignac ¿Cuánto tiempo estará fuera?

México.- Tigres ha dado a conocer el reporte médico de André-Pierre Gignac quien abandonó el partido de este domingo ante Tijuana luego de un fuerte golpe en su pierna izquierda. Tras horas de análisis y observación se ha determinado que el francés sufre una inflamación del tendón de Aquiles de la pierna izquierda lo que inevitablemente le hará perderse algunas fechas de la Liga MX para su recuperación.

A través de redes sociales el Club Tigres publicó su diagnostico y desde el minuto uno la afición de los felinos lamentaron la lesión de su goleador. "De acuerdo con los estudios practicados el día de hoy, André-Pierre Gignac presenta un golpe con proceso de inflamación al nivel del tendón de Aquiles en la pierna izquierda, por lo que queda sujeto a evolución", se lee en el comunicado.

El tema puntual ahora sería saber el tiempo que le tome al jugador recuperarse pues al parecer solo se tuvo una inflamación y no una ruptura lo que habría significado la pérdida total de la temporada. De acuerdo con los casos estudiados de lesiones en tendón de Aquiles una inflamación que es conocida como tendinitis puede desaparecer hasta dentro de 6 semanas (mes y medio) lo que podría dejar al francés fuera más de la mitad del torneo.

Reporte médico de Gignac | Foto: Captura

Por ahora esta es la primera revisión que tiene, el diagnostico de recuperación podría variar según se le realice uno más cuando la zona esté mucho más relajada para volver a iniciar una investigación. Por ahora Gignac tendrá que someterse a varias sesiones de compresas con hielo para bajar la inflamación, además de algunos medicamentos para controlar el dolor.

Te recomendamos leer

Lo que es una realidad es que para el siguiente partido no no estará disponible en el juego de la Jornada 4 cuando reciban al equipo de Atlas con quien tienen una revancha de las semifinales de la temporada pasada. Es posible incluso que no se tampoco considerado para el Juego de Estrellas de la Liga MX y la MLS para hacer que regrese lo más pronto posible.