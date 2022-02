Liga MX: Puebla, a mantener el liderato cuando reciban a Bravos en la fecha doble

La semana comenzó, en todas partes se comenta de un tema en específico: el sorprendente Puebla, el único equipo invicto después de siete fechas del torneo Grita México Clausura 2022 de la Liga MX y con un nivel de juego de alto nivel.

Con 17 puntos obtenidos producto de cinco victorias y dos empates, los Camoteros viven una temporada de ensueño del cual sus aficionados no quisieran despertar. Nicolás Larcamón es el artífice, desde su arribo a la Angelópolis detectó de inmediato las deficiencias y acomodó las piezas para que la maquinaria bien aceitada pudiera caminar.

Sin perder el tiempo y sin levantar las campanas al vuelo simplemente se mantienen con el esfuerzo y el sacrificio cotidiano, no hay secretos, es cuestión de trabajar y saber hacer las cosas, he ahí la respuesta a la ecuación, que por tantos años, los enfranjados no supieron encontrar.

Será la noche de mañana cuando el ‘Vagón de Larcamón’ hará los honores a los Bravos del FC Juárez, que se sitúan en el doceavo peldaño con 7 unidades y en calidad de visitantes, vencieron por la mínima diferencia al Atlético de San Luis en la jornada 3.

El balón rodará el martes 1 de marzo a las 19:00 horas (tiempo del centro de México) sobre el césped del Estadio Cuauhtémoc). La transmisión será por TV Azteca.