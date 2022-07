Liga MX: Puebla aclara video polémico donde supuestamente se reciclan vasos de cerveza

México.- A través de un comunicado el equipo de Puebla dio a conocer la versión oficial de lo que sucedió el pasado 8 de julio cuando se viralizó un video en donde una vendedora de cerveza supuestamente había lavado y guardado algunos vasos para luego volverlos a usar, ante ello el equipo aseguró que las cosas se sacaron de contexto pues no es así como sucedieron las cosas y que solo se trató de un error de interpretación de parte de los usuarios que compartieron en redes.

En un mensaje dieron a conocer los puntos claves para desmentir el supuesto acto antihigiénico del que se habló en el video. Puebla explica que lo que hizo la vendedora fue solo secar los vasos del agua de lluvia que cayó durante el partido, "Los vasos que se ven en el video son recipientes no utilizados y lo que la vendedora está haciendo es secar el agua de lluvia que cayó en algunos de ellos", se lee en la primera explicación.

Agregan que los vasos no utilizados son regresados a las bodegas en donde permanecen hasta el siguiente día de partido en donde todos esos vasos se lavan y se desinfectan para su uso, "El procedimiento del área de Alimentos y Bebidas del Estadio Cuauhtémoc para los vasos no utilizados es recibirlos de vuelta en bodegas previamente limpiados, para después guardarlos y no ser utilizados hasta no ser desinfectados y lavados con agua y jabón".

Momento en el que supuestamente la vendedora limpia los vasos | Foto: Captura

Para finalizar la Franja asegura que nunca se han utilizado vasos reciclados para vender de nuevo una cerveza o cualquier otro producto, confirmando la calidad del producto para el aficionado que paga su boleto para el partido en la cancha del Estadio Cuauhtémoc. Puebla hizo un llamado a la afición a no creer todo lo que se comparte en las redes sociales y deja claro que fue una publicación de personas que buscan dañar la imagen del club.

Luego de dar a conocer el comunicado la misma afición de Puebla puso en duda la versión de su propio club pues no les hizo lógica de lavar algo para guardarlo y volver a lavarlo, aún así el conjunto de Puebla no recibió al momento ninguna sanción por el hecho solo la critica mediática de las redes sociales.