Liga MX: Puebla "blinda" a Nicolás Lacarmón con cláusula muy alta

México.- Si bien Diego Cocca es el campeón del futbol mexicano hay otro entrenador que debe llevarse las palmas por el extraordinario trabajo en los últimos torneos y ese es Nicolás Lacarmón. El DT de Puebla se ha convertidos en la sensación de la Liga MX gracias a su habilidad para manejar un equipo complicado en el sentido de que no tiene las mismas aspiraciones que otros clubes y menos presupuesto, pero aún con eso ha sabido meterlos a la pelea por el título lo que ha dejado con la boca abierta a propios y extraños algo que ya ha comenzado a levantar interés en otros clubes para llevarlo, pero Puebla tiene un plan para evitarlo.

De acuerdo con David Medrano, el Puebla al enterarse que algunos equipos de la Liga MX se han comenzado a cuestionar la posibilidad de llevarse a Lacarmón, ellos decidieron crear un plan para evitarlo y ese es ponerle una cláusula millonaria para que el equipo que lo desee deba pagar poco más de 900 mil dólares, algo así como 18 millones de pesos, una cifra bastante alta para un entrenador y que pocos equipos del futbol mexicano o del mundo estarían dispuestos a pagar y de ello se velarán para evitar que uno de los mejores entrenadores que han tenido se vaya.

El proyecto que se ha logrado con él al frente del equipo ha sido maravilloso, con muy poco presupuesto y con jugadores que posiblemente en sus otros clubes no funcionaban, con él tienen una nueva oportunidad. Potenció el nivel de Christian Tabó que ahora está en Cruz Azul y la dupla de Santiago Ormeño y Omar Fernández quienes luego se marcharon a León, así pasó con Salvador Reyes que que se fue al América pero siendo el equipo encontró como suplir sus bajas y al momento no han sufrido por sus ausencias, algo que es total merito de Nicolás Lacarmón.

Nicolás Lacarmón está blindado por el Puebla para evitar su salida | Foto: Jam Media

Nicolás Lacarmón tiene contrato con la Franja hasta diciembre de 2022, por ahora no se ha renovado pero es algo que seguramente el Puebla no dejará pasar pues no tampoco lo dejarán ir tan fácil, luego de que en apenas unos cuantos torneos ha hecho mucho más que otros estrategas. En los últimos días el nombre del argentino estuvo rondando a Chivas pero solo fue especulación pues el torneo ya había iniciado y era imposible poder llevarlo. Aún así las propuestas para trabajar en otros clubes podrían comenzar a llegar.

Lacarmón apenas completa 43 partidos oficiales con Puebla, en 3 torneos, con dos Liguillas, entrando una de manera directa y una más vía repechaje, llegó a unas semifinales lo mejor para el equipo camotero en mucho tiempo. Ahora el estratega tiene al equipo en el lugar 6 de la general con 4 puntos y con el inicio de la fecha 3 por arrancar. Para esta jornada no tendrán acción luego del brote de contagios de Covid-19 que se presentó en Tijuana por lo que el partido se ha modificado pero aún sin una fecha oficial.