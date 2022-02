Liga MX: Puebla es superlíder pero sus Fuerzas Básicas no han tenido buen inicio de año

El inicio de Puebla en el Clausura 2022 ha sido una grata sorpresa para la Liga MX al mostrar una propuesta ofensiva que tiene a 'La Franja' como superlíder invicto de la clasificación general luego de tres triunfos y dos empates, sin embargo, la realidad en Fuerzas Básicas fue distinta este fin de semana, al igual que en las primeras jornadas.

De cuatro categorías juveniles, sólo la Sub 18 sumó un punto, producto del empate contra su similar de Atlas, situación similar a la del primer equipo. Los poblanos llegaron a 5 unidades y se ubican en el lugar 14.

Por su parte, la Sub 20 registró una derrota por 2-1 frente a los rojinegros. Los canteranos comandados por Luis Miguel Noriega recibieron un par de anotaciones al 23' y al 25', mientras que el único tanto por parte de los poblanos fue por parte de Cristian Mares al 41. Con este resultado, de mantienen en la posición 15 con solamente 3 puntos a su favor.

En las categorías Sub 16 y Sub 14, ambas categorías recibieron a sus similares de Toluca a las 4 la tarde de este sábado 12 de febrero. La Sub 16 comenzó ganando muy temprano en el partido, con gol de Emilio Engfui al minuto 3, pero casi de inmediato los escarlatas reaccionaron y pusieron el empate.

Ya en la segunda mitad, los canteranos poblanos intentaron marcar el que les diera el triunfo, pero un balón dividido fue aprovechado por el conjunto toluqueño para marcar el segundo al 54' y culminar el encuentro 2-1.

En cuanto a la Sub 14, cayeron por marcador de 4-0. Los goles cayeron al 14', 34', 39' y el último al 75'. Un choque complicado para los de Franco Herrera, quienes registraron su quinta derrota del certamen.