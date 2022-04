Liga MX: Puebla llega a Mazatlán con la misión de 'hundir' el barco morado

Mazatlán, Sinaloa.- Club Puebla quiere repetir una nueva liguilla con Nicolás Larcamón, está en sus manos evitar la reclasificación en cancha de Mazatlán FC, equipo que también se juega la fase final, pero la franja se enfoca en su juego para lograr su mejor triunfo en esta recta final del Clausura 2022.

Los camoteros se vieron en toda la semana con mucha fuerza y demasiado comprometidos para lograr un resultado positivo en el Navío, será una final la que se juega el azul y blanco, aunque los resultados no acompañan darán más de cada uno para volver a ganar en el Estadio Kraken, lugar donde le dieron la bienvenida a Mazatlán FC en Primera División.

"Va a ser una final, a sabiendas que tenemos que estar entre los cuatro mejores, queremos quedarnos ahí arriba para lograr la clasificación directa", mencionó el chileno Pablo Parra. La franja aún no conoce la derrota contra Mazatlán FC en juegos oficiales de Liga MX.

SUEÑAN CON REPECHAJE

Mazatlán FC no comenzó con el pie derecho teniendo a Gabriel Caballero como entrenador a mitad de semestre. La victoria en casa del Atlas devolvió la confianza que se despachó con otras dos victorias -contra Santos y FC Juárez- para aspirar a la siguiente ronda, etapa que no han jugado desde su breve fundación en 2020.

"Dependemos de nosotros para poder entrar a ligulla, tenemos buena motivación, no hay mejor forma de tener ese chance de meternos a la liguilla, a pesar que no hemos logrado vencer a Puebla, todo eso queda atrás, no será fácil pero tenemos que enfocarnos en nuestra calificación", explicó el venezolano Eduard Bello.

Mazatlán en el Cuauhtémoc

TODOS A BORDO

El Estadio Kraken estará a tope, pues el club mazatleco confirmó que todos los boletos se vendieron antes de la hora pactada para este partido de la Liga MX. Cada escuadra se juega mucho en este cotejo y ninguno buscará ceder la tendencia a su adversario.

Boletos agotados en el Navío

El partido de la jornada 17 se jugará el vecino viernes 29 de abril en punto de las 21:05 horas (tiempo de México) 20:05 horas (tiempo de Culiacán). Puebla es tercero de la tabla con 26 puntos, Mazatlán FC decimotercero con 18 unidades.