Liga MX: Puebla no ha concretado nada todavía, aseguró Nicolás Larcamón

El Puebla de Nicolás Larcamón enfrentará este domingo al Atlético San Luis en la Jornada 10 del Clausura 2022, en el cual tratará de mantener el invicto y el liderato de la clasificación. Al respecto, el estratega adelantó que buscarán ser protagonistas como lo han hecho a lo largo de todo el semestre y sacar tres puntos más.

"Es muy importante seguir construyendo en esa posición de la tabla que nos da ese puesto de privilegio para lo que será la etapa de Liguilla. Vamos en esa línea sabiendo que enfrente hay un rival muy exigente", declaró el técnico del Puebla conferencia de prensa.

De igual manera, el estratega señaló que siempre será importante sumar en jornadas dobles, como lo ha hecho hasta ahora la Franja. Larcamón señaló que a estas alturas del Clausura 2022, lo de su equipo es más que un buen inicio, pues se ha alargado el buen momento. "Ratifica mucho lo que veníamos construyendo las primeras fechas. Deja de ser un buen inicio para estar más de la mitad del torneo".

No obstante, el técnico de Puebla fue mesurado y precisó que hasta el momento todavía no se ha logrado nada, pues de nada servirá el invicto si no concretan clasificar a Liguilla entre los primeros cuatro de la tabla. Por ello, reiteró que es importante ganar pero seguir trabajando en busca de más y mejores resultados.

"Es muy importante para todo lo que se viene gestando. A sabiendas que tenemos que seguir en la misma línea, ser conscientes de que resta mucho campeonato y todavía no hemos concretado nada de lo que pretendemos concretar", sentenció el estratega.

Puebla viajó este sábado a San Luis para su compromiso contra los potosinos en el Estadio Alfonso Lastras este domingo 13 de marzo. El juego está programado a las 17:00 horas del centro de México, 16:00 horas de Sinaloa.