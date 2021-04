Liga MX: Puebla recibe a Pumas en la noche de reapertura del Cuauhtémoc

Puebla.- El principiar de la jornada 16 de la Liga MX dará comienzo en la cancha del Estadio Cuauhtémoc, sede que reabrirá sus puertas el viernes 23 de abril para la penúltima semana del vigente torneo Guard1anes Clausura 2021, en donde Puebla recibirá a los Pumas de la UNAM.

La Franja es el tercer lugar de la campaña con 26 unidades y con la derrota de Rayados de Monterrey en su duelo pendiente contra Chivas, su pase directo a la liguilla depende de los dirigidos por Nicolás Larcamón, quienes podrían amarrar su lugar en esta misma fecha 16 en caso de posibles combinaciones en el fin de semana de la Liga MX.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Por otra parte los Pumas de la UNAM se encuentran fuera de la zona de repechaje tras el triunfo del Guadalara en el Gigante de Acero, de manera que no requiere margen de error ya que aspiran a los 23 puntos, los cuales los dejarían por debajo de la sexta posición en caso de clasificar al repechaje.

Leer más: El "Pity" confía en su renovación con el Querétaro

No obstante, los dirigidos por Andres Lillini saben que esta jornada no será la más sencilla, pues el Puebla es el equipo sorpresa y además de eso se mantiene con una racha positiva de tres victorias consecutivas, por lo que ir a su casa no será lo más sencillo, sobre todo, por el regreso de la afición poblana.

Su esplendora participación en el Guard1anes 2021 generará que todos sus fanáticos quieran ir apoyar al equipo ahora que su rival será uno de los cuatro grandes de la Liga MX, por lo que la presión podrá jugar en favor del Puebla y en contra de los Pumas, ahora que jugará de una forma diferente a las 15 contiendas disputadas.

Un �� a la Transmisión EN VIVO y el otro al jomofis �� De todos modos mandan minuta de tu junta �� ��



Mañana con el mood Enfranjado desde las 9am ��#LaFranjaQueNosUne�� pic.twitter.com/wjb9E8OUCC — Club Puebla �� (@ClubPueblaMX) April 22, 2021

Los blanquiazules, únicamente, requieren de ganar sus dis partidos para amarrar la tercera posición y clasificar a la etapa de Cuartos de Final, un empate o una derrota abriría camino tanto a Santos como a Rayados, ya que son los dos equipos con números que podrían superar a la Franja en esta jornada.

Mientras tanto si Pumas consigue un marcador distinto a la victoria estaría complicando su posibilidad de jugar la repesca, pues en la próxima semana su rival será el Club América, segundo lugar de la clasficación general, por lo tanto ambas plantillas jugarán a ganar en el Estadio Cuauhtémoc.

Leer más: Chivas estrenaría uniforme en el Clásico Tapatío

Enfrentamos a Puebla el próximo viernes y con #GarraYEntrega nos llevaremos los 3⃣puntos de visita.



�� Puebla

��️ Viernes 23 de abril

⏰ 19:30 horas

��️ Estadio Cuauhtémoc

�� TV Azteca@DHLMex #HoyMásQueNunca #SoyDePumas pic.twitter.com/JahEjd6509 — PUMAS (@PumasMX) April 21, 2021

El duelo se celebrará el día viernes 23 de abril en punto de las 19:30 horas (Tiempo del Centro de la República Mexicana). El inmueble de Puebla contará con una cabida del 30 por ciento.