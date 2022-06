Liga MX: Puebla y LA Galaxy intercambian mensajes y se cocina posible amistoso

Estados Unidos.- La pretemporada de Puebla por los Estados Unidos sigue en su punto y más ahora que ha comenzando a hacer amigos entre los que destacan el equipo de LA Galaxy, casa de Javier "Chicharito" Hernández y a quien invitó para tener un convivió y hasta un partido amistoso por lo que se especula que ambos equipos podrían verse las caras en algún momento, ya sea en esta pausa de verano.

La conversación la inició el equipo de la Liga MX en donde le avisó al equipo angelino que estarían por California unos días, además de solicitar a Chicharito Hernández para que fungiera como traductor para evitar problemas con el idioma, incluso invitarlos a tener un partido amistoso. "Oye LA Galaxy, vamos a andar por estos días por aquí. A ver cuándo te pasas a saludar. Si necesitas una traducción, no te preocupes, traer a Chicharito y de paso echamos una reta", se lee.

Con solo unos minutos el equipo de la MLS les regresó la respuesta en donde les aceptaron la invitación y hasta ofrecieron poner la carne asada para su encuentro, "A ver cuando pasen por aquí no traen unas heladitas que hace un calorón. Y que se arme la reta, nosotros ponemos la carnita asada", compartió el equipo de Los Angeles Galaxy.

Si bien esta invitación es mera cortesía, muchos aficionados del equipo de Puebla esperan que en realidad pueda darse un amistoso entre ambos equipos en donde el mexicano Javier Hernández pueda tener acción, además de que el Puebla tiene historia en la familia Hernández pues el padre de Chicharito, Javier Hernández jugó en la franja en las temporadas de 1989-1991, siendo su segundo equipo en la Liga MX.

Puebl y Galaxy entablan amigables conversaciones | Foto: Captura

De momento Puebla el único partido confirmado en Estados Unidos es el que tiene con el Atlético Morelia al próximo miércoles 15 de junio a jugarse en el Collage of the Canyons Stadium en Santa Clarita. El resto de la pretemporada en USA no se ha revelado pero se espera pueda tener uno o dos partidos más antes de regresar a México para su debut en la Liga MX en su visita a Mazatlán.