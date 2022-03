Liga MX: Puebla ya se prepara para renovar y "blindar" a Nicolás Larcamón

México.- El momento de mover las piezas en la Liga MX ha llegado hablando especialmente de Puebla que ve como otros equipos están en una crisis por los resultados y ellos tienen la que posiblemente sea la "cura" y su nombre es Nicolás Larcamón. No es un secreto que el entrenador argentino se ha llevado los aplausos en los últimos torneos por su buena gestión en el equipo camotero por lo que ha generado mucho interés en otros clubes que piensan que con su plantilla y su poder económico y el conocimiento de Larcamón podrían hacer una gran dupla, pero los camoteros piensan que aún no es momento de venderlo y quieren sacarle el mejor provecho posible.

Ante la posibilidad de que a finales del torneo ciertos equipos comiencen a preguntar por el DT, la directiva tendría ya listo el proyecto para su renovación intentado blindar a su estratega elevando mucho su valor para que así los clubes interesados lo piensen dos veces antes de hacer la oferta. De acuerdo con Mediotiempo, las platicas para que el argentino se siente con la directiva para arreglar su futuro se tendrán que adelantar para buscar asegurar su contrato.

Leer más: Liga MX: André-Pierre Gignac sigue anotando con Tigres y ya es líder de goleo

La fuente señala que le estarían dando hasta 2 años más de contrato al año que le resta como entrenador del Puebla y además colocarle una cláusula de rescisión más grande que la que tiene actualmente que es de 900 mil dólares, que en pesos mexicanos son poco más de 17 millones de pesos. Esto para que quien quiera sus servicios tenga algo complicado su arribo pero en caso de que haya quien pague esa cantidad de dinero, Puebla sacaría una gran ganancia que le podría ayudar para encontrar a un nuevo DT que les continúe con su proyecto en busca de estar entre los mejores de la Liga MX.

Oficialmente Nicolás Larcamón tiene contrato hasta diciembre de 2022, pero podría irse en verano o esperar hasta el fin de año para intentar buscar el título con el equipo de Puebla. Al momento su nombre ya suena en varios campamentos, en especial en el de América en donde están buscando un entrenador con grandes aspiraciones, con buen juego y que sobre todo le regrese esa identidad al equipo de siempre ir por más un perfil perfecto como el que maneja Larcamón.

De momento solo son rumores tanto de su renovación como tambien de su posible salida a un equipo como América, ya que en la etapa en la que está la Liga MX no permite gestionar negociaciones que puedan afectar los resultados del torneo. Por lo que podrán hablar hasta el final del Clausura 2022 o hasta el siguiente torneo. En lo que respecta a Nicolás Larcamón, en más de una ocasión ha dejado claro que no tiene en la cabeza salir de Puebla ya que desea hacer historia pero no cerró las puertas para dirigir a otro equipo en México.

Leer más: Liga MX: Diogo de Oliveira ya podría integrarse a Pumas para planificar el duelo del próximo domingo

Por ahora Puebla y Larcamón están viviendo una temporada espectacular desde hace mucho tiempo, son segundos generales y con un invicto de 8 partidos, no conocen la derrota desde el torneo pasado y se mantienen como uno de los favoritos para llegar a la Liguilla y hasta de pelear por los puestos importantes como el título del Clausura 2022.