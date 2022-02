Liga MX: Pumas, Lillini espera partido cerrado contra Saprissa en Concachampions

Tras el empate a dos tantos ante el Saprissa de Costa Rica en los octavos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf, el director técnico de los Pumas de la UNAM, Andrés Lillini reconoció que la vuelta en Ciudad Universitaria será complicada y que deben jugar prevenidos ante cualquier sorpresa.

“Tenemos que estar concentrados y que no nos sorprendan, como nos pasó de visitantes en Costa Rica, donde aprovecharon la salida rápida y que Christian (Bolaños) siempre está ahí. Tenemos que tomar los recaudos al saber que, si Saprissa nos ataca, nos hace daño. Es un buen equipo, tenemos que contrarrestarlo. No podemos dejar de seguir adelante en casa”, sostuvo

Leer más: Liga MX: Tigres marcha invicto en su historial contra FC Juárez

Asimismo, el estratega llamó a sus jugadores para estar prevenidos “y conscientes de que nos vamos a enfrentar a alguien que sabe jugar este tipo de eliminatorias. Tenemos que hacer lo nuestro, somos muy fuertes de locales”.

Para el entrenador argentino, las ventajas teóricas que hay en cada equipo se quedan a un lado, puesto que en 90 minutos no hay tanta diferencia.

“Todo se ha equiparado y creo que, si no estás a la altura de las circunstancias y con la capacidad de los jugadores al límite, se nos complicaría pasar. Así juegan los futbolistas nuestros porque, si no, Saprissa nos puede ganar. Allí están las estadísticas de diferentes torneos y en los resultados no hay tanta diferencia entre equipos. Si no queremos ser sorprendidos, tenemos que estar muy preparados y en nuestras máximas capacidades”, explicó.

Leer más: Liga MX: El Puebla ha marcado por lo menos un gol en cada uno los seis partidos que ha disputado

Por último, el timonel auriazul afirmó que cuenta con un plantel amplio para competir en Liga MX y en Concacaf. “Tengo 24, 25 jugadores entrenando todos los días conmigo y después el plantel es enorme porque tengo al equipo de Pumas Tabasco y la Sub-20. Esa es la filosofía y el proyecto. Este partido con Saprissa voy a seguir jugando con chicos del club porque es la fuente de refuerzos y no voy a renunciar a eso”, sentenció.