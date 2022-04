Liga MX: Pumas anuncia dos bajas importantes sin tiempo definido de recuperación

México.- Este domingo los Pumas dieron a conocer un parte médico de sus más recientes bajas, este comunicado lo anunciaron minutos antes de enfrentarse ante Rayados por lo que es más que evidente de que no podrán estar en el juego de este domingo, pero lo que más preocupa es que tampoco se sabe para cuándo estarán listos ya que no se tienen tiempo de recuperación y hay posibilidades de que no estén en los otros 3 partidos restantes de la fase regular de la Liga MX.

A través de las redes sociales, Pumas compartió un mensaje en donde revelan al situación de Amaury García quien en esta ocasión sufrió de una lumbalgia, la cual tiene tiempo indefinido para su recuperación. El segundo caso es el de Jerónimo Rodríguez, el lateral sufre de una tendinopatía calcánea, de igual forma tampoco podrá ser tomado en cuenta por tiempo indefinido ya que no se sabe cuándo estará listo.

Ambos jugadores han estado contantemente en la lista de jugadores lesionados, en los últimos partidos de Pumas ya no han sido considerados ya que si no es un tema muscular se han dado avisos por otros problemas gastrointestinales, al final han estado más tiempo fuera del campo. Esto de cierta forma para la afición de Pumas lo han tomado como algo bueno ya que consideran que es una gran noticia ya que ninguno a su parecer aporta al equipo.

Pumas anuncia lista de lesionados | Foto: Twitter Pumas

Pumas es uno de los equipos de la Liga MX que se han visto en problemas en este torneo con las lesiones, en jornadas pasadas llegó a tener más de 11 lesionados, prácticamente un equipo completo, esto le trajo problemas ya que no ganó por más de 1 un mes en el torneo algo que le complicó el torneo. Además es uno de los clubes que han jugado dos torneos, a la par del Clausura 2022 disputan la Concachampions en donde están en la Gran Final.

La incertidumbre de sus lesionados crecerá en los siguientes días para saber si podrán llegar al juego de ida de la final de la Concachampions que se jugará el 27 de abril en CU, en donde los Pumas recibirán al equipo de Seattle Sounders. Además de esperar que en los siguientes partidos tampoco se den nuevas lesiones que podrían complicar mucho más las cosas para ellos.