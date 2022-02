Liga MX: Pumas apela la roja de Alan Mozo y la Comisión Disciplinaria abre investigación

México.- Este lunes los Pumas de la UNAM solicitaron a la Comisión Disciplinaria la investigación por la tarjeta roja que sufrió Alan Mozo en el partido de este domingo ante el Club León, pues la consideran mal aplicada por lo que buscan la revocación de la misma para que en la jornada 6 de la Liga MX el jugador universitario pueda estar entre los elegidos por Andrés Lillini para jugar en el Clausura 2022.

A través de la cuenta de Twitter de la Federación Mexicana de Futbol la Comisión Disciplinaria emitió un comunicado en donde los Pumas le han solicitado la apertura de una investigación para quitar la expulsión a su jugador. En el documento afirman que con el fundamento del artículos 73 del Reglamento de Sanciones han podido comenzar el proceso de investigación y que la resolución será dada dentro de unos días.

"La Comisión Disciplinaria informa que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 73 del Reglamento de Sanciones, recibió por parte del Club Universidad Nacional una solicitud de investigación por la expulsión del Jugador Alan Mozo Rodríguez, durante el partido disputado el pasado 13 de febrero del 2022 correspondiente a la Jornada 5 del Torneo #GritaMéxico C22 de LIGA MX entre los Clubes Universidad Nacional vs. León", se lee en el comunicado.

Pumas apeló la roja de Alan Mozo | Foto: Captura

La jugada se llevó a cabo este domingo en los minutos finales del partido entre Pumas y Club León. El defensor universitario salió a cortar una jugada en el mediocampos en donde se lanzó con una barrida y los pies por delante llevándose al jugador del León quien se quejó de una patada. Ya en las repeticiones se aprecia que no conectó de lleno en los pies del rival, aún así la fuerza y el choque fueron suficiente para el arbitral central y el VAR quien ratificó la jugada.

Ahora Pumas deberá esperar la resolución de la Comisión Disciplinaria para poder saber si podrá ser utilizado en el siguiente partido ante el equipo de Atlas en el Jalisco. En lo que ahora Lillini y Alan Mozo están concertados será en el debut de la Concachampions que tendrán este miércoles 16 de febrero ante el equipo del Saprissa. La ida de los 8vos de final se jugarán en Costa Rica y la vuelta para el miércoles 22 del mismo mes.

Comisión Disciplinaria ya rechazó una apelación por Alan Mozo

Las tarjetas rojas en Pumas no son algo desconocido, en el arranque de este Clausura 2022 ya tuvo una expulsión que aunque no les costó el partido si perjudicó el siguiente. Curiosamente tambien se trató de Alan Mozo quien en la fecha 2 se fue a las regaderas temprano por un codazo a un jugador del Querétaro. En esa ocasión Pumas tambien realizó una apelación por que consideraron que no fue nada justa la expulsión pero las cosas no salieron como esperaron.

Días después del partido y la apelación de Pumas, la Comisión Disciplinaria reveló que no se podía echar para atrás la decisión del árbitro por lo que Alan Mozo se perdió el partido ante Tigres en donde su equipo perdió. Ahora tienen la posibilidad de que con las repeticiones de la jugada podría darse esa ventaja.