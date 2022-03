Liga MX: Pumas aprovecha condiciones de cambio para rescatar el empate ante Chivas

Fresno, California.- Pumas UNAM y Chivas de Guadalajara regalaron un partido atractivo ante más de 12 mil espectadores que se dieron cita al Chuckchansi Park de Fresno, California donde el escenario quedó abarrato para observar un empate 1-1 que rescató el cuadro Capitalino.

Los rojiblancos empezaron con ventaja en el duelo amistoso y de justa manera. Cristian "Chicote" Calderón consiguió un golazo antes de cumplirse la primera mitad del juego para vencer a Julio González, quien sustituyó a Alfredo Talavera por encontrarse en concentración con la Selección Mexicana.

Washington Corozo era el jugador más peligroso de Universidad a lo largo del primer tiempo, sin embargo no pudo mojar la meta de Raúl Gudiño porque no veía algún acompañante en ofensiva, situación que no agradó a Andrés Lillini que decidió recomponer su alineación durante la parte complementaria.

Cristian Calderón anotó golazo en Fresno

Instagram chivas

Sería a partir del minuto 65 que Pumas UNAM mejoró en el duelo de preparación, pues el estratega no se equivocó en las sustituciones realizadas. En primera ventana Amaury García y Jorge Ruvalcaba abandonaron el juego para darle ingreso a Oliver Pérez y Omar Islas, éste último respondió en la parte final del partido entre los dos clubes de la Liga MX.

Posteriormente Emanuel Montejano y Jesús Rivas dejaron su demarcación para José Navarro y Mauricio Reyna. El cuadro auriazul se notó más peligroso que la defensiva de Gudiño empezó a perder la concentración por los fuertes ataques, principalmente en las bandas.

Afición de Pumas en el estadio de Fresno

Instagram pumasmx

Marcelo Michel Leaño no supo fortalecer su línea defensiva y por consiguiente Omar Islas se adentró en el área para vencer a Raúl Gudiño a los 84', después de una excelente jugada por el costado derecho que funcionó para que Pumas le quitara la victoria a Chivas, por 1-1.