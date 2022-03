Liga MX: Pumas aprovecha 'descanso' para enfocarse en el New England Revolution en Concachampions

Con el plantel completo y con elementos de Pumas Tabasco y de la Sub-20 contemplados, los Pumas de la UNAM tratan de aprovechar el descanso obligado por la suspensión de la jornada 9 de la Liga MX, al no poder jugar su respectivo encuentro frente a los Cañoneros del Mazatlán FC el domingo en el Estadio Olímpico Universitario -debido a la violencia en el partido Querétaro vs Atlas en La Corregidora- pero ya se enfocan en el compromiso ante el New England Revolution, en los cuartos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf.

Los dirigidos por Andrés Lillini viajarán a los Estados Unidos, para disputar el juego de ida ante el equipo de la MLS, por disputarse el miércoles a las 19:00 horas (tiempo del centro de México). Pumas avanzó a la siguiente instancia luego de vencer en el marcador global 6-3 al Saprissa de Costa Rica y de paso, cobrar revancha, ya que los ticos les ganaron en la final de la Concachampions en 2005 y les negaron la posibilidad de participar por primera vez en el Mundial de Clubes de la FIFA que se realizó en Japón.

En ese mismo año, los del Pedregal disputaron su segunda final internacional cuando chocaron ante el Boca Juniors de Argentina, con quien perdió en la tanda de penales y el resultado global quedó 1 (5)-1 (4) favorable para los Xeneizes.

Además, en el ámbito internacional, Pumas participó en tres ediciones de la Copa Libertadores (2003, 2006 y 2016), pero en Concacaf es donde ha conquistado los campeonatos de 1980, 1982 y 1989; al igual que la Copa Interamericana de 1981.

Posteriormente, recibirán al Revolution en Ciudad Universitaria el 16 de marzo, a las 20:15 (tiempo del centro de México) en la vuelta de los octavos de final.