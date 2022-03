Liga MX: Pumas da de baja a Cristian Battocchio por motivo personales

México.- Pumas de la UNAM ha dado a conocer que el mediocampista argentino Cristian Battocchio ha dejado de ser parte de la institución y le han dado de baja debido a motivos personales por lo que se llegó a un común acuerdo para terminar su relación laboral en el equipo de la Liga MX. El cuadro universitario no dio a conocer más información y tras 12 Jornadas del Clausura 2022 un jugador más deja el club.

A través de redes sociales Pumas informó que el sudamericano no culminaría el Clausura 2022 con ello, "Por motivos personales y en común acuerdo con al directiva del Club Universidad, el jugador Cristian Battocchio ha dejado de pertenecer a esta institución. Para nuestro equipo es importante priorizar el aspecto humano, por lo que deseamos a Cristian mucho éxito en su futuro", se lee.

El jugador argentino tuvo un paso fugaz por la Liga MX, su llegada se dio apenas en el Apertura 2021 en donde Andrés Lillini le dio muchas oportunidades para mostrar algo interesante, fue convocado a 14 partidos en su primer campaña jugando 614 minutos y solo 6 juegos como titular. Para el Clausura 2022 se fue con 3 partidos y apenas 90 minutos, tuvo un paso por las Fuerzas Básicas con un partido más.

Pumas da de baja a Cristian Bottocchio por motivos personales | Foto: Twitter Pumas

La afición de Pumas dejó claro desde el torneo pasado que no les agradaba la forma en la que Bottocchio jugaba y en cada partido que le dieron la oportunidad no la aprovechó. Su último partido lo tuvo en un amistoso en Estados Unidos ante Chivas, en dicho duelo entró de cambio y no generó mucho al ataque por lo que en redes sociales la afición pidió su salida algo que habrían logrado ahora.

De momento se desconoce cuáles fueron los motivos por lo que tuvo que salir de Pumas, o si la constante presión de la afición de los universitarios fue parte fundamental para pedir su salir del equipo. Por ahora no se espera que regrese a su país para arreglar sus problemas personales, de igual se desconoce si retomará su carrera en otra liga.

El jugador de 30 años debutó en la Liga MX el pasado 31 de julio, lo que indica que ni siquiera un año cumplió, en el Clausura 2022 solo tuvo el 9% de los minutos disputados hasta el momento por el resto de sus compañeros.