Liga MX: Pumas de la UNAM dará la cara con sus canteranos, advierte Raúl Alpízar

El Director de Fuerzas Básicas de los Pumas de la UNAM, Raúl Alpízar, afirma que para este torneo Apertura 2022, los dirigidos por Andrés Lillini jugaran con la esencia tan marcada que los distingue en la Liga MX, la cual es jugar con jugadores canteranos.

Pumas de la UNAM es uno de los equipos que más jugadores forma en su cantera para luego pasarlos al primer equipo y así tener un flujo muy bueno de jugadores jóvenes aportando grandes cosas en el futbol mexicano.

Raúl Alpízar dejo en claro que la tónica a seguir este torneo Apertura con Lillini, es aportar jugadores de cantera, aunado con la experiencia de los jugadores extranjeros, formar un equipo muy balanceado.

“El balance es positivo, la Concachampions ha sido una gran experiencia, una experiencia para muchos jugadores que en enero decíamos ‘no creemos que vaya a debutar’; hoy vemos a Santiago Trigos con minutos importantes, Oliver Pérez debutando en Primera División, José Caicedo, aunque es colombiano, llegó aquí joven y ya tiene minutos en Primera División; Alek Álvarez, Jesús Rivas, Jorge Ruvalcaba, Amaury, Montejano y todos los que todavía no conocen. El balance es positivo”, dijo Alpízar a mediotiempo.

“A la afición la entiendo y no solo la entiendo soy parte ella, porque soy parte de Pumas y queremos ganar títulos; no nos escondemos que, aunque son jóvenes, no hay pretexto, esa es nuestra identidad, vamos a darle con ‘Hechos en Cantera’, vamos a pelear en todos los torneos y todos los partidos que vamos a disputar”.

Pumas esta apostando dentro de su modelo de trabajo en Fuerzas Básicas, el incluir a futbolistas extranjeros en la cantera.

Te recomendamos leer

"Es fácil darle clic a la computadora y ver a un joven que está en Colombia, en Uruguay y jugando en las inferiores de algún equipo, entonces aprovechamos y echamos mano de ello. Tenemos en nuestra Sub-20 a un jugador paraguayo. No vemos nacionalidades, desde luego la mayoría son mexicanos”, finalizo.