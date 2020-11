Liga MX: Pumas debuta ante Pachuca en la Liguilla del Guard1anes 2020

Pachuca.- No hay fecha que no se cumpla y este jueves se cierra la ronda de ida de los 4tos de final del Guard1anes 2020. Pachuca vs Pumas será en cuarto y último juego de este primera vuelta. El conjunto felino llega con un gran momento luego de calificar en segundo pero enfrente tienen a uno de los equipos que golearon en la Reclasificación y que cerró el torneo de buena manera.

Para cuando se juegue este partido, Tigres y Cruz Azul ya habrán terminado su enfrentamiento, hasta el momento los equipos locales se han quedado con las victorias, ayer miércoles, Puebla sorprendió a León con un 2-1, y un poco más tarde Chivas hizo lo propio con América pero con 1-0. En ese sentido se esperaría que Pachuca siendo el equipo local saliera a buscar el juego o por lo menos un gol para irse con algo de ventaja a la Ciudad de México.

El partido está condicionado a ser uno de los más parejos de la primera fase, si bien quedaron muy lejos el uno del otro, se entiende que ambos clubes finalizaron el torneo de buena manera, así como el transcurso de toda la campaña con algunos altibajos. Para este juego se espera una visita muy arriesgada a tratar de finiquitar la serie en el primer partido, por su parte Pachuca que se sabe defender ya conocer los puntos débiles del rival.

Las acciones serán en punto de las 21:06 pm (CM) a través de Fox Spors y Claro Sports. Y también podrás seguirlo a través de nuestra página, Debate.com.mx. El proceso es el mismo, el primer criterio de desempate es la posición en la tabla, misma que ya tiene en la bolsa los felinos, seguido del gol de visitante, algo que los Tuzos deben evitar y si aplicarla en su visita a CU.

Pachuca vs Pumas de la jornada 15 quedó empatado a 1 | Jam Media

Durante la temporada los de la bella airosa de 17 partidos lograron 6 victorias, 7 empates y 4 derrotas con un total de 25 puntos conseguidos, a lo largo de la campaña fue un club bastante parejo tanto en los buenos momentos como en los malos. Mientras que Pumas fue un poco mejor en sus números pues de los mismos 17 duelos, ganó 8 y empató 8 y solo una derrota al igual que León que ocupa el primer puesto.

Este encuentro será pitado por Eduardo Galván Basulto, quien en la temporada estuvo solo en 11 partidos como central y uno más como cuarto. En esos duelos sacó un total de 53 tarjetas, 48 amarillas, 4 dobles amarillas y 4 rojas. El cuerpo arbitral se completa con José Ibrahim Martínez como asistente 1, Jorge Antonio Sánchez como el asistente 2 y como cuarto árbitro a Luis Enrique Santander.

Posibles alineaciones

Pachuca

Oscar Ustari, Kevin Álvarez, Gustavo Cabra, Oscar Murillo, Víctor Guzmán, Erick Aguirre, Ismael Sosa, Luis Chávez, Felipe Pardo, Roberto Nurse y Erick Sánchez

Pumas

Julio González, Alan Mozo, Manuel Mayorga, Johan Vásquez, Nicolás Freire, Favio Álvarez, Juan Vigón, Erick Lira, Juan Dinenno, Juan Iturbe y Carlos González.