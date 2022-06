Liga MX: Pumas descarta fichaje del delantero español Paulino de la Fuente

Tras dar por concluida su pretemporada en Acapulco, todo parece indicar que los fichajes en los Pumas de la UNAM se frenaron. Gil Alcalá, César Huerta y Adrián Aldrete fueron las más recientes incorporaciones del equipo que dirige Andrés Lillini, y que se prepara para el torneo Apertura 2022 de la Liga MX.

Recién, se sumó la contratación de Gustavo del Prete, procedente de Estudiantes de La Plata del futbol de Argentina; sin embargo, sonó la posibilidad de que el delantero español Paulino de la Fuente, quien pertenece al Málaga de LaLiga de España pudiera aterrizar en territorio mexicano para enfundarse en la camiseta Azul y Oro.

Sin embargo, dichos rumores finalmente fueron desmentidos. De acuerdo con el periodista argentino César Luis Merlo, el extremo derecho no entra en planes de los universitarios, por lo que es totalmente falso el posible interés del director técnico Andrés Lillini o de la directiva encabezada por Leopoldo Silva.

"El español Paulino de la Fuente no está en los planes de Pumas. Andrés Lillini no lo ha pedido al jugador del Málaga y, por ende, no va a llegar al equipo", redactó el comunicador en su cuenta oficial de Twitter @CLMerlo.