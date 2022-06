Liga MX: Pumas estaría buscando 3 refuerzos más para el Apertura 2022

En un mes comenzará el torneo Apertura 2022 de la Liga MX y varios equipos ya comenzaron con su pretemporada con miras a llegar en la mejor forma. En el caso de los Pumas, reportaron esta semana a la pretemporada a pesar de que la directiva busca cerrar al menos 3 fichajes más todavía.

Hasta el momento, Gil Alcalá y César Huerta son las primeras altas confirmadas por el equipo universitario. En el caso del primero, competirá por la titularidad en el arco con Julio González tras la salida de Alfredo Talavera. Mientras que el segundo fortalecerá el ataque tras las bajas que sufrieron los de la UNAM.

No obstante, César Huerta no sería el único atacante que esperan los Pumas para el Apertura 2022. De acuerdo con TUDN, la directiva felina espera al menos cerrar un atacante más que complemente a Juan Ignacio Dinenno y Huerta, tras las salidas de Washington Corozo y José Rogério.

Además de un atacante más, el mismo medio ha apuntado que los universitarios buscarían un par de refuerzos más, uno en específico un lateral para cubrir la baja de Alan Mozo. El defensa lateral se convirtió en el primer refuerzo de Chivas, por lo que los Pumas siguen en busca de alguien que pueda suplirle.

El tercer refuerzo, según diversos rumores, sería Adrián Aldrete que llegaría libre tras no renovar con Cruz Azul. No obstante, de momento todavía no se ha hecho oficial la contratación. Además, en caso de que se confirme los Pumas tendrían "sobrepoblación" de laterales por izquierda.

Te recomendamos leer

Jerónimo Rodríguez, Olíver Pérez y Efraín Velarde pueden cubrir ese lugar, a pesar de lo cual el rumor de la llegada de Aldrete se mantiene. De momento, el club del Pedregal está en su pretemporada en la playa, donde trabajarán hasta el 10 de junio.