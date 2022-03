Liga MX: Pumas felicita a Sebastián Saucedo por sus 50 partidos con el club, pero la afición lo revienta

México.- Este fin de semana Pumas visitó a Cruz Azul en el marco de la jornada 10 de la Liga MX, si bien se perdió el partido si hubo algo que celebrar al menos desde el club y tuvo que ver con los primeros 50 partidos de Sebastián Saucedo defendiendo los colores de los universitarios, ya que de parte de los aficionados solo recibió malos comentarios e incluso le pidieron que ya no jugara para el equipo pues en todo ese tiempo no ha sido nada relevante con el equipo.

A través de redes sociales el equipo de Pumas compartió, "Felicidades por llegar a esta cifra, Sebastián Sucedo, que sean muchos más", pero casi de inmediato se llenó de malos mensaje de parte de la afición que ya se cansó del mal momento que ha tenido. Algunos más le pidieron que ya se marchara del equipo y otros más que ya dejara de cobrar por hacer nada.

Leer más: Liga MX: Club América tras empate en Clásico Nacional deja el último lugar de la tabla

"Saucedo, esto es un juego y las cosas deben quedar ahí pero es imposible no sentir coraje con la poca actitud y profesionalismo que tienes, ojalá y recapacites y pidas que mejor no te metan a jugar", "Ojalá no. Su jugada de recortar hacia adentro y tirar/centrar le sale una vez cada 10 partidos. No se le desea mal pero ojalá se vaya a otro equipo", "Felicidades por cobrar sin hacer nada relevante, y felicidades al club por tirar dinero a la basura", se lee.

El mexico-americano llegó a Pumas en el Clausura 2020, en ese torneo fue un hombre importante para Michell quien lo puso en los 10 partidos que se pudieron jugar en esa ocasión antes de que se cancelará el torneo, luego de ello comenzaron los problemas, tuvo temporadas de 3 y 7 partidos, las lesiones y la falta de confianza de Andrés Lillini le dieron paso a otros jugadores. Fue hasta el Apertura 2021 en donde volvió a tener más acción con 16 partidos jugados pero muy poca generación de juego.

Sebastián Saucedo no es muy querido en Pumas a pesar de llegar a 50 partidos | Foto: Twitter Pumas

En este Clausura 2022 ha estado en 8 partidos con 456 minutos, considerables pero sin mucho que destacar. En estos años ha marcado 3 goles, una cuota muy baja para un jugador del que se podía esperar más. Saucedo debutó en la Liga MX en el 2016 con el Veracruz, pero solo jugó ese año ya que luego se fue a la MLS en donde estuvo hasta el 2020 donde regresó a México.

Leer más: Liga MX: Fernando Ortiz quedó satisfecho con empate de América en el Clásico Nacional

Para la tranquilidad de los aficionados de Pumas, Sebastián Saucedo podría salir en este mercado de verano, de acuerdo con el sitio Transfermarkt el futbolista tiene contrato con los aniversarios hasta el 30 de junio de 2022, por lo que dentro de algunos meses si no renueva, quedará como agente libre y podrá irse gratis del club, por ahora no se dado a conocer alguna intención de alguna renovación por lo que su salida seria posible.