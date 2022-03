Liga MX: Pumas inicia su camino a una semana perfecta para estar vivo en liga y Concachampions

México.- Los Pumas entrarán a una semana con una carga de futbol y emocional muy fuerte pues se le juntaron 3 duelos de suma importancia para saber si podrá con el ritmo de jugar dos torneos o tendrá que decantarse por uno solo. Luego de que el miércoles fue pisoteado por el New England en la Concachampions, los universitarios dejarán todo su esfuerzo para escalar lugares en Liga MX con sus siguientes des partidos y uno más de Concachampions para saber si son capaces de levantar el proyecto de Andrés Lillini o se harán a la idea que su plantilla es muy corta para luchar en ambos lugares.

La prueba de la "Semana Perfecta" inicia este sábado cuando Pumas se mete al Azteca para buscar su primera victoria en estos 3 partidos. El rival será Cruz Azul, un equipo que ha tenido una mala respuesta en los últimos 3 partidos como local por lo que podría haber algo positivo para los felinos en busca de su misión. Lo que tambien será algo de ventaja es que ellos llegarán con toda su plantilla y los celeste tendrán bajas por lesión por lo que por esa parte podrán buscar el resultado.

Leer más: Liga MX: Raúl Gudiño dejaría la portería de Chivas para el Clásico Nacional

Luego para la mitad de semana se vendrá el partido quizá más complicado de la tercia de duelos y es que el equipo del New England tiene una ventaja de 3-0 sobre los Pumas, por lo que deberán anotar 3 goles para enviar el duelo a tiempos extras, o si quieren ganarlo deberán hacerlo con una diferencia de cuatro goles ya que cualquier otro marcados como empates o la derrota es la caída total de los felinos. La ventaja que tendrían para este partido es que no habrá nieve y el frio que vivieron en el duelo e ida lo que ayudó para que no dieran su mejor versión.

Pumas tendrá una semana cargada de trabajo en dos torneos | Foto: Jam Media

Y semana la cerrarán una vez más de locales ante el equipo de Necaxa, un club que no ha tenido el mejor desempeño de la temporada por eso sus números le colocan en el lugar 13 con solo 8 puntos. Si bien no representa un reto tan complicado para Pumas si habrá que evaluar cómo llegan los jugadores luego de dos partidos de alta demanda, incluso podrían hasta ceder un poco en la alineación para evitar las lesiones. Andrés Lillini tiene a Pumas en una posición importante en el lugar 8 con 11 puntos, suponiendo que ganen sus dos partidos o sumen podría subir hasta los puestos de Liguilla Directa o acercarse mucho.

En el caso de que en Concachampions gane con el marcador que necesita que por ahora es ganar con un 4-0, estaría avanzando a las semifinales. Luego de toda esa gran actividad tendrá un descanso de unos días, a partir del 21 de marzo arrancará la fecha FIFA por lo que los clubes podrán descansar al menos 10 días para recuperar jugadores algo que ayudará Pumas, aunque tambien para el 27 del mismo mes tendrán un duelo pendiente ante Mazatlán con el que logrando un marcador positivo tambien ayudaría mucho a su búsqueda por la semana perfecta.

Leer más: Liga MX: El día que aficionados de León y Tigres demostraron respeto mutuo en una final

Pumas presentará a su lista de convocados este viernes previo a concentrar para el duelo del sábado. Las acciones iniciarán en punto de las 19:00 pm (Centro de México) y podrá verse totalmente en vivo por la señal de TUDN. Todo desde la cancha del estadio Azteca.