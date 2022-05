Liga MX: Pumas recibe al Pachuca obligado al triunfo para tratar de meterse al repechaje

Los Pumas se jugarán su pase a la fase final del torneo Grita México Clausura 2022 de la Liga MX este domingo, al recibir a los Tuzos de Pachuca, en el Estadio Olímpico Universitario, en duelo donde los dirigidos por Andrés Lillini llegan obligados a conseguir el triunfo en casa para buscar meterse a la zona de repechaje.

Al dar inicio la Fecha 17, última de la fase regular del torneo Grita México C22, los Pumas se encontraban en el lugar 12 de la clasificación general de la Liga MX, con 19 puntos. Una victoria les garantiza entrar a la repesca, ya sea en la posición 11 o en la 12.

Después del inicio de la jornada 17, los Pumas se encuentran en la decimo tercera posición de la general luego de que Mazatlán FC venciera al Puebla este viernes y con un triunfo ya no importaría los resultados de Santos y Toluca que juegan este misto domingo, pues los Xolos cayeron el sábado que era el otro rival directo por un boleto al repechaje.

Pumas recibe al Pachuca a las 12 del día en busca del repechaje/@PumasMX

Los Tuzos del Pachuca ya aseguraron el liderato general del certamen, el cual no habían conseguido desde el torneo de Clausura 2009, por lo que únicamente buscan mejorar sus números en esta campaña. Sin embargo, la aduana de CU ha resultado sumamente complicada para los pachuqueños en sus recientes visitas: no han ganado en el terreno de los universitarios desde la liguilla del Clausura 2014 de la Liga MX, cuando alcanzaron el triunfo por 4-2 en los cuartos de final. Y en etapa regular, no logran imponerse a los Pumas en su casa desde el Clausura 2012.

A ello se suma que los Tuzos no han podido conocer la victoria frente a la escuadra de la UNAM en sus últimas seis confrontaciones, incluidos los duelos que sostuvieron en la fase final del Guard1anes 2020, cuando el conjunto azul y oro logró avanzar a las semifinales con un marcador global de 1 a 0.

Te recomendamos leer

Y si bien los Pumas suelen hacer pesar la condición de local (apenas tienen una derrota en sus últimos nueve compromisos oficiales en su escenario, a cambio de cinco triunfos y tres empates), no se puede dejar de lado que Pachuca es el mejor visitante del torneo Grita México Clausura 2022 de la Liga MX, al haber sumado seis victorias en terreno ajeno, a cambio de únicamente dos descalabros (frente a León y Santos Laguna).

Esta será la tercera ocasión en la que estos rivales se midan en la última fecha del torneo: las dos ocasiones anteriores, sus confrontaciones se resolvieron con sendos empates (1-1 en Apertura 2007 y 0-0 en Clausura 2008).