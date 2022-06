Liga MX: Pumas se prepara para mantener buena racha de pretemporada ante Monterrey

La afición de Pumas una vez más está ilusionada, luego que su equipo derrotó al América el pasado domingo en un amistoso de pretemporada. Fue el cuarto triunfo de los universitarios en su preparación rumbo al Apertura 2022, aunque primero contra un equipo de Primera División.

Tras la victoria 3-1 contra las Águilas, el equipo dirigido por Andrés Lillini viajó este lunes a Texas, donde continuará con los entrenamientos de cara a su último juego de pretemporada, en el cual enfrentarán a Rayados de Monterrey. Los universitarios buscarán otro triunfo para cerrar de manera perfecta antes del Apertura 2022.

Hasta ahora, los Pumas han celebrado 4 partidos amistosos. El primero lo ganaron 3-2 contra Pumas Tabasco, mientras que posteriormente golearon 15-0 a los Avispones de Chilpancingo, equipo de la Tercera División. En su siguiente compromiso, los de la UNAM ganaron 5-1 contra Coyotes, en la presentación de Gustavo del Prete con el club.

El delantero argentino marcó el primer gol de aquel encuentro en Cantera, pero no pudo estar para el partido ante el América. A pesar de ello, el club se impuso 3-1 con una gran actuación de Juan Ignacio Dinenno y César Huerta, quienes también marcaron contra el equipo de Tlaxcala.

El 'Comandante' y el 'Chino' tratarán de mantener la buena racha en el encuentro ante Rayados, el cual está programado para este miércoles 22 de junio a las 20:00 horas del centro de México. El partido se jugará en el H.E.B Park, ubicado en Edinburg, Texas.

En cuanto a Del Prete, todavía no está claro si el refuerzo estelar de los universitarios tendrá actividad en este amistoso. El argentino no viajó a Chicago porque su visa no estuvo lista a tiempo, y aunque el club confiaba en que se resolviera para el juego ante Monterrey, algunas fuentes informaron que no pudo realizar el viaje.