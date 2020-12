Liga MX: Pumas se queda con Favio Álvarez pero está por pierde a Alejandro Mayorga

Ciudad de México.- Ya con el torneo finalizado pero con un trabajo de varios meses atrás los Pumas pudieron hacerse de los derechos del argentino Favio Álvarez para el Clausura 2021 con la camiseta de los felinos. Pero al mismo tiempo se anuncia la salida del lateral Alejandro Mayorga a Chivas luego de que su contrato de préstamo finalizara.

De acuerdo con el periodista César Luis Melo, el futbolista argentino se quedará con los Pumas por un tiempo más, pero si eso no fuera suficiente, también confirmó que el conjunto sudamericano accedió a modificar el precio del jugador para que se haga valida la opción de compra, originalmente el jugador costaba 2.2 millones de dólares pero ahora han logrado que baje a 1.8.

Este detalle sería dado de forma oficial por el equipo dentro de las próximas horas una vez que los abogados de cada uno de los equipo lleguen a un acuerdo firmado para dar paso a que el argentino cambien de equipo oficialmente para el Clausura 2021.

Favio fue uno de los futbolistas importantes para Andrés Lillini en gran parte de la temporada, llegando a ser el líder del medio campo, aunque en la parte final de la Liguilla se lesionó, lo que le dejó fuera por 4 partidos, apareció en la final pero sin mucho que hacer, incluso estuvo cerca de ser expulsado a los 5 minutos de haber ingresado.

En otros de los temas con Pumas, se confirmó que Chivas hizo valida la clausula para regresar a Alejandro Mayorga para que el lateral mexicano dejara a los Pumas para ser parte del Rebaño para el siguiente torneo. Este contrasta con lo que se mencionó en días pasados donde se había dicho que Chivas solo contemplaría a un jugador de los prestados.

Alejandro Mayorga regresa a Chivas para el Clausura 2021 | Foto: Jam Media

Además de que no tener un espacio para él dentro del equipo, su lugar es lateral por la derecha, pero ese puesto lo ocupa Jesús Sánchez quien no se ha despegado de el desde hace mucho tiempo, y por el otro lado, Miguel Ponce que es otro de los jugadores importantes para el entrenador y el equipo. Condiciones ofensivas no tiene por lo que su destino sería estar en la banca.

Mismo pasó con Cristian Calderón que su puesto era por la lateral de la izquierda pero al no tener un lugar se quedó en la banca, hasta que se le dio jugar como mediocampista y encontró la racha goleadora ante el América. Así Pumas sumaría esa baja, aun por confirmar una de las que más le ocasionaría un gran hueco en la delantera con la salida de Carlos González que está a la confirmación de Tigres para su contratación.