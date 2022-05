Liga MX: Pumas tendrá dos bajas muy importantes para su duelo ante Chivas

Jalisco.- Este sábado Pumas arribó a la ciudad de Guadalajara para su partido ante el conjunto de Chivas por el último boleto a la Liguilla. Los universitarios llegan con un animo aún tocado por la derrota en Concachampions y un poco mermados por las bajas que tendrá para este partido ya que Alan Mozo no pudo recuperarse y para evitar apresurarlo no fue convocado, a él se le suma Higor Meritao que no puede jugar por suspensión.

En el caso de Alan Mozo como ya era bien sabido era complicado que el futbolista llegara al partido luego de que a media semana tampoco se le consideró para la final de la Concachampions y aunque tuvo entrenamientos con el equipo, Andrés Lillini no le consideró para no dar ventajas en el juego ya que en caso de meterlo y que se resienta tendrá que regalar un cambio que más adelante le podría dar más ayuda.

Por otro lado Higor Meritao no podrá estar en este partido ya que en la Jornada 17 de la Liga MX ante Pachuca recibió su quita tarjeta amarilla lo que automáticamente le dio un duelo de suspensión por lo que no será elegible para el equipo de Pumas. Los lugares de ambos jugadores estarán cubiertos por otros elementos buscando dar su mejor presentación en un duelo más que importante.

Pumas tendrá dos bajas para el Repechaje | Foto: Jam Media

Pumas se juega toda la temporada en este duelo, luego de apostar a dos torneos y no bajar las manos en ninguno de los dos, ya falló en Concachampions al caer en la final, ahora podría hacerlo en la Liga MX lo que firmaría una temporada mala al quedar fuera de lo dos torneos, pero de entrar tendrá una gran posibilidad de hacer las cosas bien teniendo como ejemplo los últimos duelos.

Te recomendamos leer

Una de las cosas a tener en cuenta es el estado físico de los jugadores de Pumas, como se dijo, el tener dos torneos les ha cargado el calendario de partidos y eso ha hecho que bajen un poco su rendimiento, incluso podrían tener más lesiones con algún esfuerzo superior. De momento Lillini y sus jugadores saben que están en deuda con su afición lo que les hace peligrosos al saber que deben salir a buscar el resultado.