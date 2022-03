Liga MX: Pumas visita a Cruz Azul, en busca de emular alguna de sus últimas remontadas

México.- Este sábado la Liga MX continuará con su actividad de la jornada 10 en donde se tendrá un partido de mucho interés, Pumas visitará al equipo de Cruz Azul en un encuentro que además de lo que ofrecerá por lo que se juegan ambos clubes tambien tiene algo de historia en los más recientes partidos en donde los universitarios han saco la casta y han dejado en ridículo a los cementeros y ahora quieren apelar a esos resultados para volver a la senda del triunfo.

Pumas un equipo que suma 3 jornadas que gana está más que urgido para volver a mover su registro y no quedarse rezagado con otros clubes, pero ante ellos tendrán un equipo que aunque no han estado jugando de la mejor manera de local, siempre son una gran prueba, además de que les han tomado la medida en los últimos partidos por lo que esperan hacer algo interesante para no quedarse en media tabla como ahora lo hacen.

Los felinos en sus últimas 5 visitas al Azteca no han sido los mejores resultados, solo han podido cosechar una victoria, 2 empates y 2 derrotas siendo la de las semifinales del Apertura 2020 la más fuerte con un 4-0 en contra en donde se vieron totalmente superados pero de donde se desprende una de las cosas que ahora tiene a Pumas con esa garra para pelear los partidos complicados desde hace unas temporadas a la fecha que fue justamente el juego de vuelta en CU en donde los felinos ganaron 4-0 para empatar el marcador y eliminar a Cruz Azul para avanzar a la gran final.

Tampoco hay que olvidar la última gran derrota de Cruz Azul a manos de Pumas que se dio apenas en la temporada pasada justo en la jornada 17 del Apertura 2021 en donde los celestes iban ganado de nueva cuenta por un marcador contundente de 3-0 pero en un abrir y cerrar de ojos Pumas remontaron para ganarlo 4-3. Dicho marcador fue el inicio de una gran Liguilla de los felinos y el punto final de Cruz Azul pues ni siquiera lograron entrar la fiesta grande.

Pumas le ha tomado la medida a Cruz Azul en los últimos años | Foto Jam Media

Ahora todo es diferente, son circunstancias totalmente distintas pero las ganas de salir con los 3 puntos de los pupilos de Andrés Lillini es más grande. Ahora llegan con la espinita clavada de haber sido goleados en Concachampions y quieren recuperar algo de confianza de cara a la vuelta la siguiente semana, algo que tienen como ventaja es la mala racha que Cruz Azul ha logrado esta campaña como local, de 5 partidos han caído en 3 de manera consecutiva por lo que esperan ser el cuarto equipo en lograrlo.

Cruz Azul tendrá unas bajas por lesiones algo que una vez más podrán usar los Pumas para buscar un mejor control del partido. Al ser un duelo de alta tensión será resguardado por una gran cantidad de seguridad para evitar actos de violencia como los vividos en Querétaro. Las acciones arrancarán en punto de las 19:00 pm y podrá verse en TUDN, todo esto el sábado 12 de marzo desde el Azteca.