Liga MX: Pumas visita al New England Revolution en busca de tomar ventaja en la Concachampions

Nueva York, Estados Unidos.- Los Pumas de la UNAM enfrenta este miércoles al New England Revolution en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones de Concacaf con un descanso inesperado por la violencia ocurrida el fin de semana en el torneo Grita México Clausura 2022 de la Liga MX.

El juego entre Pumas y Mazatlán FC fue uno de los tres suspendidos el domingo por la Liga MX por los brutales enfrentamientos ocurridos el día antes en el Estadio del Querétaro. Choques entre los aficionados del local y la del Atlas causaron al menos 26 heridos, según el balance oficial, en unos incidentes que impactaron internacionalmente y por los que Concacaf y FIFA reclamaron justicia.

Pumas esperaba retomar la senda del triunfo el domingo, después de tres partidos sin ganar en el torneo doméstico, antes de viajar a Foxborough (Massachusetts) para el primero de los duelos ante el Revolution, un equipo que avanzó directamente en los octavos por la no presentación de su rival, el AS Cavaly de Haití.

La escuadra de la Liga MX que dirige el argentino Andrés Lillini, por su parte, se deshizo en octavos del Saprissa costarricense con un marcador global de 6-3. El argentino Juan Dinenno, exdelantero del Deportivo Cali, fue autor de tres de los seis goles de un Pumas que aspira a inscribir su nombre en el palmarés del torneo regional por primera vez desde el cambio de formato de 2008.

El New England Revolution, por su parte, se saltó los octavos de final por el abandono del AS Cavaly, que alegó problemas para conseguir visados a Estados Unidos. En la MLS, la escuadra de Foxborough arrancó la nueva temporada con un empate y una celebrada victoria el sábado ante el FC Dallas que convirtió al veterano Bruce Arena en el entrenador con más partidos ganados de la historia de esta liga.

El exseleccionador estadounidense, de 70 años, fue elegido el año pasado Mejor Entrenador de la liga por cuarta ocasión. El gol del triunfo del sábado estuvo a cargo del español Carles Gil, estrella del equipo y MVP (Jugador Más Valioso) de la pasada campaña en la MLS.

La fabulosa temporada regular del Revolution, que terminó en una eliminación en playoffs ante New York City FC, catapultó a Gil, su socio argentino Gustavo Bou y otros dos compañeros hasta el mejor once de la MLS. Otro de los integrantes del once, el arquero Matt Turner, es seria duda para el choque ante Pumas por lesión. El portero de la selección estadounidense aspira a alzar un título con el Revolution antes de emigrar en verano (boreal) al Arsenal inglés.