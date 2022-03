Liga MX: Pumas vs New England ¿Dónde y cuándo ver los 4tos de final vuelta de la Concachampions?

México.- Inicia la semana de la verdad para los equipos mexicanos en la Concachampions y uno de ellos son los Pumas quienes saltarán al campo de Ciudad Universitaria para buscar remontar el marcador de 0-3 que consiguieron en su visita al New England Revolution la semana pasada. Los universitarios tienen que ganar sí o sí para avanzar a las semifinales del torneo continental de la Concacaf.

Todo está listo para el partido, este mismo lunes los Pumas pusieron a la venta los boletos para asistir al partido, y que ahora más que nunca están pidiendo el apoyo de todos sus aficionados para que los alienten a salir por la remontada y es que para asegurar el pase deben ganar el partido, lo que sería una goleada de 4-0 para ganar en el global 4-3, o cualquier otro marcador en donde los Pumas tengan una diferencia de 4 goles, menos que eso los dejará fuera de la competencia.

Leer más: Liga MX: Checo Pérez reconoce que la actualidad de su Club América es muy triste

Los felinos llegan de una mala racha de ya 5 partidos sin conocer la derrota, ligaron 4 duelos de Liga MX y uno más de Concachampions sin ganar lo que les ha generado algo de problemas a Andrés Lillini para buscar la solución para salir de ese bache ahora que las cosas están llegando a punto de no retorno tanto en Liga MX como en Concachampions pues un error más y puede perder en cualquiera de los dos torneos el rumbo y quedar fuera.

Dónde y a qué hora verlo

Así como se ha llamado a la afición de Pumas a apoyar en el estadio, tambien se le invita a los fans a que lo vean por televisión ya que esperan hacer una de las grandes proezas como locales. Las acciones del Pumas vs New England Revolution se tienen programadas para el miércoles 16 de marzo en punto de las 20:15 pm (Centro de México) y podrá verse totalmente en vivo por la señal de Fox Sports.

Lugar: Estadio Olímpico Universitario (CDMX)

Hora: 20:15 pm (Centro de México)

TV: Fox Sports

La ventaja para Pumas es que las últimas dos ocasiones en las que se vieron bajo un marcador tan abultado fueron en el Guard1anes 2020 y en el Apertura 2021, ambos ante Cruz Azul. El primero remontaron un 4-0 a un 4-4 y la segunda iban perdiendo 0-3 y terminaron ganando 4-3 estos partidos se jugaron en CU lo que lo hace aún más mágico pues se tiene la esperanza de que puedan hacer algo así de espectacular para poner en algo el nombre de la Liga MX y de los Pumas.

Leer más: Liga MX Femenil: Toluca rescata un punto importante contra Tigres en el infierno

Pero no todo son buenas noticias para los Pumas pues la última vez que llegaron con una desventaja de 3 goles fue en la temporada 2011-2012 cuando se midieron al equipo de Rayados de Monterrey, ahí los felinos no pudieron hacer nada y cayeron 3-1 en el global por lo que la remontada no se dio y quedaron eliminados. Ahora buscarán hacer historia y dar la campanada en busca de su mejor versión de cara al final de la campaña.