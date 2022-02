Liga MX: Pumas y el mar de lesiones que tendrá en su visita a Torreón

México.- Este martes Pumas emprenderá el vuelo a Torreón para enfrentarse a Santos en el último partido de la jornada 8 de media semana pero lo hará con una plantilla muy cortada pues les lesiones siguen afectando al equipo y es que se presume que serán un total 8 jugadores no serán de la lista final de Andrés Lillini para el viaje, entre ellos nuevamente destaca Nicolás Freire quien estaba siendo guardado para evitar recaer en una lesión, pero al haber sido utilizado el fin de semana ante América, complicó con las cosas por lo que se decidió que no haga el viaje.

De acuerdo con León Lecanda, reportero de ESPN un fuente cercana a los universitarios han confirmado que el jugador no se ha podido recuperar y aunque vio minutos en el Clásico Capitalino no estaba al 100% lo que para evitar algo más grande se ha decidido que no se mueva y se quede en la Ciudad de México para seguir con su recuperación. "Nico no está al 100 por ciento y no se va llevar a ningún jugador que no esté plenamente recuperado a un partido", aseguró su fuente.

Agregado a ello recalca que no serán convocados jugadores con lesiones sin culminar lo que ha confirmado que el resto de compañeros que no serán tomados en cuenta como Carlos Gutiérrez, Jorge Ruvalcaba, Amaury García, Jerónimo Rodríguez, Alek Álvarez y Marco García quien este último se recupera de una fractura en su pierna que sufrió en la fecha 2. El 8vo jugador sin ser considerado es Diogo Oliveira quien en el duelo ante América fue expulsado y Pumas han decidido no apelar la sanción pues en las dos ocasiones que lo ha intentado han sido negadas.

Pumas tendrá hasta 8 bajas para el duelo ante Santos | Foto: Captura

Andrés Lillini tendrá que echar mano de los elementos de Pumas Tabasco y de las Fuerzas Básicas del equipo para cubrir los lugares que han dejado tantos jugadores no por nada ha debutado a muchos jugadores en los últimos torneos, además de que alguna vez aseguró que tiene la plantilla más basta al tener a disposición a elementos de sus equipos filiales.

Todo se definirá este martes cuando se tenga la última reunión previo al viaje a Torreón para medirse ante un Santos que llegará con una gran alegría luego de ganar su primer partido de la temporada apenas este domingo. Pumas seguirá buscando ese ascenso en la tabla que se vio interrumpida por los últimos dos empates ante Atlas y América donde se han quedado en cero pero han sumado 2 puntos.