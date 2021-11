Liga MX: Pumas ya ve las opciones para poder dar un gran partido ante Toluca y entrar a Liguilla

México.- Luego de que la fiesta de la fecha FIFA en el mundo culminó, el interés regresa a las ligas domesticas y en México aún más pues la Liga MX arranca con la fase final en busca de su campeón. Por eso ya preparan sus armas los equipos para pelear por esa posibilidad. El primer en "sacar las garras" fueron los Pumas quienes este miércoles en conferencia de prensa dejaron claro que desean ganar el juego al Toluca y ya saben qué es lo que deben hacer para lograrlo.

Juan Ignacio Dinenno fue el hombre convocado para la conferencia de prensa de este día, el argentino ilusionado con la posibilidad de volver a pelear por un lugar en Liguilla ya ha advertido que él y su equipo saldrán a darle batalla al Toluca el próximo domingo para lograr su pase y dijo que además de tener la capacidad de lograrlo, tambien saben a quienes del rival deben controlar ya que en el torneo regular de la Liga MX les complicó el juego pero ahora no será igual.

"Sentimos que podemos ganar, tenemos con qué, siempre y cuando lo demostremos en la cancha. Si le preguntas a Toluca van a decir lo mismo. Es una final, no hay pasado ni futuro, es solo un partido el domingo que determinado todo. No somos favoritos pero podemos ganar", dijo en conferencia. Dinenno en esta temporada no ha sido el goleador que fue en la Guard1nes 2020 donde el equipo felino llegó a la final de la Liga MX, desde entonces Pumas no juega un duelo de Liguilla y es lo que ahora quiere de nuevo.

Leer más: Selección Mexicana: Guillermo Ochoa el más criticado por la derrota de México ante Canadá

Una de las claves de Pumas para salir al Nemesio Diez y poder pensar en la victoria será en neutralizar a Rubens Sambueza, su compatriota argentino lo definió como un gran jugador de la Liga MX, y que a pesar de su edad sigue siendo uno de los hombres más que importantes para el equipo por sus números y su apoyo en todo momento. Recuerda que para la temporada regular fue un calvario controlarlo y quieren evitarlo para tener más oportunidades ya que saben lo importante que será ese juego.

Pumas centrará su atención en Rubens Sambuenza | Foto: Jam Media

"Ya lo hemos sufrido (a Rubens) en el partido del torneo donde creo hicimos un gran partido y en dos situaciones no tuvimos la capacidad de sostenerlo y junto a Canelo nos convirtieron. Nuestro objetivo es tener al rival fuera de nuestro arco", dijo Dinenno. De esa manera quieren tener una oportunidad clara para ganar el partido que por el reglamento solo será un duelo y quien gane entrará a Liguilla y aunque las posiciones en la tabla general dicten que están muy lejos en lugares al realidad es que llegan con presentes diferentes.

La otra ventaja que tiene Pumas es que llega con un estado anímico importante, meterle 4 goles al Cruz Azul fue el punto clave para su confianza pues con ese resultado logaron meterse al Repechaje. Por el contrario Toluca no ha ganado en la Liga MX desde hace 8 jornadas, lo que significa que casi medio torneo que no gana un juego, esa mala racha podría condenar al trabajo de Hernán Cristante con los Diablos. Las acciones del partido serán este

domingo 21 de noviembre en punto de las 17:00 pm (Centro de México) a través de TUDN.