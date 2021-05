Liga MX: ¿Qué entrenadores están libres y que podrían llegar a Mazatlán FC?

Mazatlán.- A pesar de logar buenos resultados con Mazatlán FC, Tomás Boy dio un paso al costado para seguir con su camino, mientras tanto los porteños ahora deben encontrar al entrenador que los pueda llevar estar entre los mejores de la Liga MX. A continuación te presentamos algunas de las opciones que pueden tener en Mazatlán para suplir al "Jefe".

Como se sabe la identidad de Mazatlán FC algo retadora por lo que su entrenador tendría que ser más o menos igual para que en el momento de la lucha de puntos hagan el "1 y 2" en el campo como en las redes sociales que es uno de los fuertes del equipo. Actualmente en el mercado de la Liga MX hay pocos entrenadores que puedan cumplir con ese perfil.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Aun así es factible que otros tipos un poco más recatados sean opciones para Mazatlán FC. Uno de ellos y que termina contrato esta temporada es Ignacio Ambriz que deja León y que ha confirmado que no continuará, sería una opción viable ya que con un equipo como el de Mazatlán podría crear un buen grupo como lo hizo con los panzas verdes.

Leer más: Liga MX: Fase regular acumuló un total de 312 mil aficionados en 13 estadios

Como segunda opción aparece Antonio Mohamed, el "Turco" sonó para otros equipos en Liga MX para esta temporada para llegar como refuerzo pero al final se decantaron por otros. La forma de trabajar y de jugar podrían darle el toque de agresividad que los porteños necesitan. Posiblemente el tema del dinero llegue a ser un obstáculo.

El siguiente es un histórico de la Liga MX, Ricardo Ferretti. Si bien no está confirmado si seguirá en el futbol al dejar Tigres, también podría ser una buena opción para comenzar a crear un equipo ordenado y efectivo, aunque el tema de su juego ya es muy bien conocido y podría chocar con la identidad del equipo que es mucho más echado para adelante.

Mazatlán FC quedó en el lugar 13 con 21 puntos a un gol de entrar a repechaje | Foto: Jam Media

Uno que ha sonado poco para regresar a Liga MX pero siempre ha sido una opción es Diego Alonso, el argentino conoce el futbol mexicano tiene experiencia con Pachuca y Monterrey, si bien en su última aventura no fue la mejor en la MLS, sería también una opción viable. Aunque el tema del pago también podría ser impedimento.

La experiencia podría ponerla Luis Fernando Tena que en este torneo del Guard1anes 2021 de la Liga MX fue despedido de FC Juárez y en los últimos torneos no ha tenido la oportunidad de mostrar su trabajo, en Chivas y los fronterizos fue despedido antes de culminar la temporada. Mazatlán FC para la siguiente temporada arrancará en buena posición en el cociente y eso deben cuidarlo por eso deben elegir al adecuado.

Leer más: Laura G con bikini se deja alabar por su perfecto cuerpazo

En la historia del Mazatlán FC en Liga MX que solo es de apenas un año ha tenido dos entrenadores, el primero fue Juan Francisco Palencia quien dirigió la mitad del Guard1anes 2020 pero los resultados no fueron buenos y fue despedido, luego llegó Tomás Boy y tomó al equipo, lo hizo jugar bien pero no tuvo los resultados que esperaba y no logró calificarlo a repechaje.

Ahora Mazatlán ha terminado su participación en esta temporada y se les ha entregado un par de semanas de vacaciones para e la brevedad comenzar a preparar la siguiente campaña con su nuevo entrenador, mismo que según la directiva podrían dar información en los siguientes días.