Liga MX: ¿Qué equipos hubiera enfrentado Dani Alves con Club León?

León, Guanajuato.- Dani Alves cumple un día en la Ciudad de México tras aceptar la propuesta que le hizo los Pumas UNAM para convertirse en su siguiente refuerzo de este Torneo Apertura 2022 de Liga MX, campaña que pudo vestir una camiseta diferente a la auriazul.

Y es que en la vigente entrevista que el multicampeón con el FC Barcelona tuvo con la cadena deportiva, TUDN, develó que Club León también trató de 'enamorarlo', empero él afirmó que su decisión por venir a Pumas es más que solo futbol y por ende dio su palabra de reforzar a los del Pedregal.

"Me gustaría agradecer a la gente de León que ha estado ahi también, enamorando como en dicen en Brasil, pero cuando surgió la oportunidad de salir de Sao Paulo, de Barcelona, sabíamos que había iniciado una relación con Pumas, había dicho que en ese momento no, más adelante, lo puse con prioridad por mis palabaras. Tengo la costumbre de cumplir con lo que hablo", mencionó Dani Alves.

Dani Alves utilizará el "33" con pumas

EQUIPOS QUE HABRÍA ENFRENTADO COMO ESMERALDA

Si la llegada de Dani Alves a México hubiese ocurrido con Club León el brasileño de 39 años estaría disputando el mayor número de partidos en el Nou Camp, sede de los Panzas Verdes. Ahora que el equipo ya jugó la fecha 4, contra Chivas, ya piensa en la siguiente semana que habrá fecha doble.

León enfrentará en casa al Toluca FC, el día martes, empero Alves aún no estaria preparado para jugar porque el siguiente lunes viajará pos su visa de trabajo y así estar disponible, quizá, para la jornada 6 que se llevará a cabo en el siguiente fin de semana.

Dani Alves nuevo jugador de Pumas

Este hubiera sido el calendario de partidos de Dani Alves como jugador de León:

Jornada 6: vs América

Jornada 7: vs Rayados

Jornada 8: vs Mazatlán FC

Jornada 9: vs Santos Laguna

Jornada 10: vs Pachuca

Jornada 11: vs Atlas

Jornada 12: vs Necaxa

Jornada 13: vs Juárez

Jornada 14: vs Tigres

Jornada 15: vs Cruz Azul

Jornada 16: vs Querétaro

Jornada 17: vs Tijuana

Al haber estampado su firma en el contrato de los Pumas UNAM así será el almanaque que Dani Alves y los felinos cumplirán para lo que resta en el Apertura 2022 de Liga MX.

Jornada 6: vs Rayados

Jornada 7: vs Puebla

Joan Gamper: vs FC Barcelona

Jornada 8: vs América

Jornada 9: vs San Luis

Jornada 10: vs Santos Laguna

Jornada 16: vs Tigres

Jornada 11: vs Chivas

Jornada 12: vs Atlas

Jornada 13: vs Querétaro

Jornada 14: vs Toluca

Jornada 15: vs Cruz Azul

Jornada 17: vs Juárez