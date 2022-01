Liga MX: ¿Qué está pasando? Gallos de Querétaro olvida la ruta del triunfo desde octubre

Querétaro.- Gallos de Querétaro empieza el torneo Grita México Clausura 2022 de la Liga MX con dos empates frente a Rayados y Chivas, por una derrota en casa frente a los Pumas de la UNAM, asunto que no agrada a los directivos queretanos que podrían empezar a sondear el puesto de Leonardo Ramos.

El estratega llegó a mitad del Apertura 2021 tras suplantar a Héctor "Pity" Altamirano, sin embargo el técnico uruguayo sigue con problemas de encontrar la fórmula de regresar a los Gallos entre los primeros lugares, incluyendo la senda de la victoria.

Han llegado nuevas contrataciones al club pero no existe ese revulsivo que le ofrezca un mejor rostro al equipo de Querétaro que empieza a perder puntos importantes que los podría poner en apuros en la tabla de cociente. Por ahora está salvado, pero nada asegura que no tenga esa preocupación de pagar 120 MDP por supuesto descenso.

Leonardo Ramos vino a la banca de Gallos para tratar de recuperar el breve torneo Apertura 2021 que dirigió el "Pity" Altamirano. No consiguió el pase a la ronda de reclasificación tras hilar tres derrotas que le impidieron a los albiazules seguir en la pelea por el título liguero.

Dicho asunto se contrajó por duros empates y derrotas que obtuvo en el peor de los casos, sin embargo no es distinto al día de hoy, porque en este torneo Gallos empieza a encontrarse entre los últimos lugares que niegan el pase, mínimo, a reclasificación, tema que podría dañar el futuro de los queretanos por el asunto de las victorias.

Desde el mes de octubre Leonardo Ramos y sus discípulos no reconocen el camino de los tres puntos, es decir, hace tres meses, algo que llama la atención en un equipo de la Primera División, aspecto que refleja la crisis de resultados que existe en la Liga MX.

La mayoría de los equipos quedan satisfechos con la mínima diferencia y es suficiente sumar 3 puntos para que, de esa forma, ingresen a la liguilla, no obstante en Querétaro tomar en alto la victoria es más complejo que calificar a liguilla. Desde el 19 de octubre no han ganado y eso podría causar el cese de Leo Ramos, postura que originó el vigente despido del técnico Marcelo Méndez en el Atlético San Luis, club que no reconoce el triunfo desde septiembre.

