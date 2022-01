Liga MX: Qué fue de Osvaldo Martínez ¿Volverá a jugar con Querétaro?

México.- Querétaro debutará en la fecha 2 como local ante los Pumas buscando sus primeros 3 puntos de la temporada luego de haberle sacado uno a Rayados de Monterrey. Entre la emoción del juego en casa se ha cuestionado un poco la actualidad de un jugador que no se ha visto desde hace mucho en el equipo de Gallos Blancos y se trata del paraguayo Osvaldo Martínez quien desde el Apertura 2021 dejó de figurar con el equipo y todo por una lesión de ligamento cruzado que le mantiene alejado de las canchas, pero ¿Podrá regresar a jugar con Querétaro?

De acuerdo con con la última actualización del equipo, Osvaldito no pisará la cancha de la Liga MX en el Clausura 2022 ya que el tiempo de recuperación aún no es seguro. El mediocampista dejó de jugar en la jornada 12 del torneo pasado y a la fecha han transcurrido menos de 4 meses por lo que sigue en recuperación. Una lesión de esa índole para un jugador profesional con todos las herramientas puede llevarle de 6 a 8 meses poder regresar en una condición optima es por eso que Martínez en esta temporada no estará en el campo.

Su plaza como extranjero está siendo ocupada por otro jugador. Ahora la realidad del futbolista se sabrá para el inicio del Apertura 2022 que es cuando se espera que esté listo para volver al campo. La ventaja para el jugador como para Querétaro es que la estancia del jugador puede culminar una vez pase el periodo de lesión pues el sudamericano es dueño de su carta y él decidirá si desea continuar en el club o buscar otro equipos en la Liga MX u otra liga. Su contratación se dio el 1 de julio de 2021 luego de que se marchó de México.

Leer más: Liga MX: Chivas ya podrá contar con Roberto Alvarado para la jornada 2

Osvaldo Martínez no jugará en el Clausura 2022 | Foto: Jam Media

Será una apuesta complicada tambien para Querétaro quienes desean despuntar en la Liga MX pero un jugador que regresará a las canchas con 36 años es complicado que lo logren por lo que en la mesa estará la negociación. El paraguayo llegó al futbol mexicano en el 2008 cuando Monterrey lo contrató, ha tenido grandes momentos con Atlante, fue campeón con América, Santos, jugó para el Atlas, Puebla y ahora Gallos el que ha sido su último equipo. Aún no se sabe si piensa en el retiro quiere intentarlo una última vez en el campo.

Querétaro jugará este viernes 14 de enero en la cancha de La Corregidora recibiendo a los Pumas en donde se espera sea un partido de muchos goles y espectáculo luego de la demostración que dio el cuadro de Andrés Lillini en el debut ante Toluca. Las acciones arrancarán en punto de las 19:00 pm y podrá verse en vivo por Fox Sports.