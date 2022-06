Liga MX ¡Que llevado! Miguel Herrera 'confundió' a Alexis Vega con actor de telenovelas

Monterrey, Nuevo León.- Ya se sabe que existe en la mente de Miguel 'Piojo' Herrera afuera de las canchas de futbol. El técnico de los Tigres UANL cometió un grave error en una entrevista para Pasión Futbolera al decir el nombre de Alexis Ayala en lugar de Alexis Vega.

Al ser cuestionado sobre qué opina acerca del talento de los futbolistas mexicanos, el exjugador señaló al delantero de las Chivas al ser de su agrado, sin embargo a mitad de su argumentó todo se derrumbó al mencionar la identidad del actor estadunidense Alexis Ayala.

"Hay jugadores muy atractivos en la Liga mexicana, jóvenes que levantan la mano, me encanta Alexis Ayala, es un jugador que me parece está a punto de explotar, de ser el jugador que créemos que puede llegar a ser, va en buen proceso, me encanta Alexis Ayala", dijo el estratega.

El momento quedó grabado para subirse a las redes sociales, siendo el narrador de la cadena TUDN, Antonio Nelli, quien compartió el momento cuando el 'Piojo' dice en dos ocasiones el nombre de Alexis Ayala en lugar de Alexis Vega, y claro que los comentarios de la afición del Rebaño Sagrado no se hicieron esperar.

La filmación, a trompicones, se comenzó a filtrar por todas las páginas sociales debido al 'oso' que cometió Miguel Herrera. Por parte del jugador rojiblanco no ha habido alguna respuesta ante está situación, pero es cuestión de horas para que el 'clip' llegué hasta sus redes.

AUSENTE EN LA PRÁCTICA DE LOS FELINOS

El 'Piojo' no se presentó en el segundo dia de la pretemporada de los Universitarios realizada en el Estadio Universitario con miras a participar en el Apertura 2022 de Liga MX, por temas personales. Mañana (domingo) el entrenamiento será en Playa del Carmén y es en dicho lugar donde Miguel Herrera ya haría acto de presencia.

Tigres UANL se quedó en semifinales del Clausura 2022 al caer por 5-0 en el global ante el bicampeón Atlas de Guadalajara, pues debido a la alineación indebida de la semifinal de vuelta el club perdió 2-0 en la mesa, en lugar de mantener el 5-4 en el global tras 3-0 en la ida y 4-2 en el regreso.