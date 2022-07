Liga MX: ¡Qué llevados! Dani Alves todavía no decide si firma con Pumas y lo tunden con memes

Dani Alves todavía no decide si firma o no con los Pumas de la UNAM y los usuarios en las redes sociales no perdonaron, por lo que los memes no se hicieron esperar y el mejor remedio es, ante todo, la risa y el buen sentido del humor.

El humor se hace presente Captura de pantalla

Si bien la oferta económica no sería un problema para la directiva de Pumas, encabezada por Leopoldo Silva, las horas transcurren y necesitan una respuesta inmediata por parte del exfutbolista del Barcelona de LaLiga de España, quien pretende formar parte de la Selección de Brasil en el Mundial Qatar 2022 de la FIFA.

No obstante, el humor de los aficionados por lo que podría vivir en Ciudad Universitaria los domingos al mediodía y el estilo de vida de la Ciudad de México ha causado que los memes se desaten.

Los memes hacen de las suyas Captura de pantalla

