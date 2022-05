Liga MX: ¿Qué necesita América para avanzar a la final del Clausura 2022?

América quiere regresar a una final de Liga MX pero no tendrá una labor sencilla en su visita al Estadio Hidalgo este domingo. Las Águilas no pudieron ganar en la ida como locales, por lo que no logró una ventaja que le permita acercarse a su objetivo.

En el partido celebrado en el Estadio Azteca finalizó con empate a un gol. Diego Valdés fue quien le dio la ventaja a los de Coapa, pero un penal polémico que no desaprovechó Nicolás Ibáñez, le dieron el empate al Pachuca que llegará a la vuelta con la comodidad de la localía.

Además de jugar como local, los Tuzos tienen la ventaja de la posición en la tabla. Por lo que, en caso de empate en el marcador global, avanzarían los hidalguenses a la final pues al igual que en el Apertura 2021, este torneo se eliminó el criterio del gol de visitante.

De manera que, para avanzar a la final, el América está obligado a ganar en el Estadio Hidalgo, pues el empate, aunque fuera con más de dos goles, no le serviría. En este torneo Clausura 2022, durante la fase regular, los de Coapa ganaron 4 partidos de visitante, empataron 3 y perdieron uno.

Mientras que en particular en el Estadio Hidalgo, empataron en su más reciente visita y perdieron una antes por marcador 3-1 Sin embargo, previo a ello tuvieron una racha de 5 partidos sin derrota en la Bella Airosa, con un empate y 4 triunfos, 3 de manera consecutiva.

Te recomendamos leer

Por lo que, aunque será una tarea complicada para los dirigidos por Fernando Ortiz, no es imposible. El encuentro está programado para este domingo 22 de mayo en punto de las 20:06 horas del centro de México y definirá al segundok finalista del Clausura 2022.