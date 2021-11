Liga MX: ¿Qué necesita tu equipo para clasificar a la liguilla o repechaje?

México.- La última jornada del torneo Grita México A2021 de la Liga MX empezó en el Estadio Jalisco, donde los rojinegros del Atlas vencieron por 2-0 a Gallos de Querétaro, asegurando su lugar a la próxima etapa del certamen, el cual es ahorrarse la reclasificación con pase directo a los Cuartos de Final.

Para los equipos mexicanos terminar entre los cuatro primeros lugares afirma que tendrán que esperar a los ganadores del repechaje para empezar con su búsqueda por el título del A2021. Unicamente América y Atlas han logrado ese objetivo, restan dos escalones como varios peldaños de la zona de repesca, y en Debate te queremos dar a detalle qué necesita cada equipo para clasificar ya sea a la etapa de los ocho mejores o en la 2da ronda, mejor conocida como reclasificación.

¿QUÉ NECESITA CADA EQUIPO PARA JUGAR LA FASE FINAL?

Club León

Ganar su partido para amarrar un lugar entre los cuatro primeros.

Empatar y que Toluca no derrote por más de 2 goles a Puebla para finalizar entre los 4 mejores.

En caso perder requiere que Tigres, Toluca, Santos y Cruz Azul no sumen tres unidades.

Tigres

Ganar para asegurar un espacio entre los cuatro mejores.

Empatar y que Toluca, Santos y Cruz Azul no sumen más de tres unidades.

En caso de perder necesita que Toluca, Santos y Cruz Azul pierdan sus partidos.

Toluca

Ganar y que Tigres empate o pierda en su confrontación para ahorrarse la reclasificación.

Empatar y que Tigres sea goleado por más de ocho goles, además Santos y Cruz Azul tendrían que perder su encuentro.

Derrota significaría jugar repechaje.

Santos

Para clasificar a los cuatro primeros tiene que Ganar el partido y que Tigres y Toluca no sumen más de tres unidades.

Empate o derrota colocará a los guerreros en zona de repesca.

Cruz Azul

Si aspira a los Cuartos de Final debe ganar y que Tigres, Toluca y Santos no ganen sus partidos.

Empate o derrota posicionará a los celestes en respesca.

A partir de este momento los próximos equipos aspiran únicamente al repechaje, y esto debe de ocurrir para que aseguren un lugar entre los 12 primeros lugares de la tabla general del campeonato Grita México A2021 de la Liga MX.

Rayados de Monterrey

Ganar para confirmar su pase a la fase final.

Empatar y que Puebla, Necaxa, Mazatlán, Chivas, San Luis, Pachuca o Pumas no ganen en su cotejo.

En caso de perder necesita que Puebla, Necaxa, Mazatlán, Chivas, San Luis, Pachuca o Pumas no ganen su compromiso para mantenerse en competencia.

Puebla

Ganar para asegurar su lugar a repesca.

Empatar y que Mazatlán, Chivas, San Luis, Pachuca o Pumas no salgan con la victoria.

Si pierde tendrá que esperar a que Mazatlán, Chivas, San Luis, Pachuca o Pumas no vayan a ganar su encuentro para seguir en competencia.

Necaxa

Ganar para mantenerse en el torneo.

Empatar y que Monterrey, Puebla, Mazatlán, Chivas, San Luis, Pachuca o Pumas no salgan victoriosos.

En caso de perder mantendrá la esperanza si Mazatlán, Chivas, San Luis, Pachuca o Pumas no salen victoriosos

Mazatlán

Ganar para pasar a la siguiente ronda

Empatar y que Chivas, San Luis, Pachuca o Pumas no puedan salir con la victoria.

Una derrota tendría que esperar a que Chivas, San Luis, Pachuca o Pumas no sumen tres unidades.

Chivas

Ganar y que San Luis no derrote por goleada a Santos.

Empatar y que San Luis, Pachuca o Pumas no sumen más de tres puntos.

Derrota peligraría su lugar. Debería de aguardar a que San Luis, Pachuca o Pumas no superen los tres puntos.

Atlético de San Luis

Ganar y que Chivas empate o pierda.

Empate o derrota signifcaría la eliminación.

Pachuca

Ganar y que Necaza, Mazatlán, Chivas o San Luis no ganen en su partido.

Empate o derrota causará la eliminación.

Pumas

Ganar y que Necaza, Mazatlán, Chivas o Pachuca no logren el triunfo.

Empate o derrota significa el adiós de la competencia.

¿QUÉ EQUIPOS YA ESTÁN ELIMINADOS?

FC Juárez, Querétaro y Tijuana son los únicos equipos eliminados hasta este momento.