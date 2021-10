Liga MX: ¿Qué pasó? Revelan que en Chivas ya no gustan las formas de Michel Leaño

Estados Unidos.- Todo parece indicar que la situación en Chivas se ha vuelto cada vez más tensa y eso ya ha llagado a la percepción sobre el entrenador y es que la gestión de Marcelo Michel Leaño desde que tomó el equipo ha sido un total caos, con cero goles y ningún partido ganado de 4 disputados. Ahora se ha revelado que los jugadores ya no están a gusto con el entrenador.

Lo que parecía una gran idea, la llegada de Leaño, un viejo conocido de Chivas y la Liga MX pintaba para ser el gran proyecto que el Rebaño estaba esperando luego del fracaso de Víctor Manuel Vucetich, pero solo han encontrado los mismos errores y problemas que la buena vibra ya se ha ido al punto de mostrar inconformidad de los jugadores hacia el entrenador.

De acuerdo con El Universal, desde el interior de Chivas, los jugadores ya se han cansado del discurso motivador del estratega que no pude hacerlos ganar en partidos que en el papel tendrían que haber ganado, como ante Querétaro que era el último lugar de la tabla o el Clásico Tapatío donde perdieron por desatenciones y su más reciente empate ante FAS de El Salvador.

La fuente no reveló quiénes han mostrado su indiferencia al trabajo de Leaño, solo que hay jugadores que ya no creen tan fácil sus palabras pues no han funcionado muy bien y los resultados son el claro ejemplo de ellos. El avance es nulo y no tienen una idea clara de lo que buscan y eso preocupa mucho a los jugadores que no saben como responder.

Chivas no ha ganado en 4 partidos con Leaño al mando | Foto: Jam Media

De momento la directiva de Chivas no tiene un remplazo para Michel Leaño y es muy probable que lo aguanten hasta el final del Apertura 2021 de la Liga MX, sea cual sea los resultados en los siguientes 5 partidos que se convertirán en una verdadera final pues tienen que ganar los puntos necesarios para no salir de la zona de repechaje pues la de Liguilla directa aún están muy lejos.

Lo siguientes rivales en Liga MX son Toluca (13), Tijuana (14), Cruz Azul (15), Tigres (16) y Mazatlán FC (17), esos son los rivales de Chivas en la recta final de la Liga MX, ante puros equipos con mejores posiciones en la tabla lo que le puede complicar más su calificación.

Este sábado Chivas sostendrá un segundo partido amistoso en Estados Unidos ante el Club León, esto como preparación y no perder el ritmo por la pausa de la Liga MX, además de que se busca que por fin puedan ganar un juego para intentar recuperar la confianza.