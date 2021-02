Liga MX: Querétaro anuncia baja de Gil Alcalá por fractura de costilla

Querétaro.- Malas noticias para el Querétaro quien confirma que su portero titular Gil Alcalá será baja luego de confirmarse que presenta una "fractura completa de la 12va costilla izquierda" esto dejará al portero fuera de circulación de 6 a 8 semanas dependiendo la evolución, no se necesitará operación y solo guardará reposo.

La lesión viene producida por un fuerte choque con Santiago Ormeño dentro del área queretana en donde tras un centro por la banda de la izquierda el jugador del Puebla fue a chocar contra el arquero llevándose la peor parte. Se atendió de inmediato a Alcalá pero logró recuperarse y continuo el partido lo que indicaría que jugó el segundo tiempo con la fractura.

Al finalizar el partido el dolor continuaba lo que desencadenó en la realización de estudios que confirmaron la lesión. Para este lunes el portero ya con su baja por lesión se presentó al entrenamiento de su equipo para agradecer a las personas que han enviado su mensaje de apoyo al futbolista.

Muchos otros se han desahogado contra el futbolista del Puebla pues aseguran que fue con la intención de lastimarlo, pero lo que es una realidad es que solo se marcó la falta y no pasó a mayores durante el partido. Algunos más argumentaron que fue una manera de cobrarse la agresión que sufrió en los primeros minutos por un defensor que lo golpeó en la cabeza.

Su lugar será ocupado por Gerardo Ruíz quien es el único portero registrado por el equipo de Querétaro, por lo que para su siguiente partido deberán llamar a un juvenil para que salte a la banca del primer equipo. Alcalá dejará su lugar por poco más de dos meses lo que le estaría condenando a volver en la parte final de la temporada con posibilidad de jugar Liguilla si el equipo se mantiene.

El siguiente partido es de suma importancia al tratarse de un duelo directo en la zona baja de la tabla de cociente pues será ante Mazatlán que aunque parece fácil por la mala temporada que ha tenido el equipo porteño, también representará una prueba importante pues posiblemente Mazatlán cuente con público en su estadio.

Partidos que se perdería Gil Alcalá

J-8 en Mazatlán FC

J-9 vs Chivas

J-10 en Monterrey

J-11 vs San Luis

J-12 en Tijuana

J-13 vs Tigres

J-14 vs Santos

J-15 en Necaxa