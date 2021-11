Liga MX: Querétaro anuncia su lista de transferibles con hasta 10 posibles bajas

Querétaro.- Luego de una campaña con un fracaso más para el Querétaro la directiva empezará de cero una vez más luego de que presentaron su lista de transferibles en donde destacan que al menos 10 jugadores ya no entran en planes del entrenador y les estarían buscando un nuevo equipo en la Liga MX para que continúen sus carreras, de no encontrarlo seguirá en el equipo al menos una temporada más. Leonardo Ramos DT del equipo queretano eligió detalladamente a los jugadores que ya no le funcionaban al equipo.

A través de redes sociales el equipo de Gallos Blancos dio a conocer la lista de 10 jugadores que ya no entran en la plantilla para Clausura 2022 y que está a poco más de un mes de que inicie ya que en enero se vuelve a la actividad en la Liga MX por lo que lo más rápido posible deberán tener un equipo competitivo armado y trabajado para el inicio de la campaña dentro de las próximas semanas.

Entre las posibles bajas, la mayoría de los "cepillados" son mexicanos en los que destacan, David Cabrera, Ronaldo González, Pablo Gómez, Joe Gallardo, Luis Madrigal y Alfredo Ramírez, todo ellos con posición en el ataque, partiendo desde la media cancha hacia la delantera. La lista se complementa con Jefferson Montero, Bryan Olivera, Kevin Ramírez y Nicolás Sosa, todo ellos de la legión de extranjeros que dejarían al equipo con la posibilidad de ir por más jugadores foráneos.

La realidad que lo que hace Querétaro es una practica más que común, en muchos de sus proyectos se caracterizan por apostar a un equipo prácticamente nuevo cada temporada que arranca, pocas veces le ha funcionado para pelear por un puesto en Liguilla, aún así les da por algunas jornadas la posibilidad de soñar con un gran despunte que al final no se llega a tener la posibilidad de calificar y el circulo de renovar la plantilla vuelve a iniciar.

Lista de transferibles de Querétaro para el Clausura 2022 | Foto: Captura

Por su fuera poco, Gallos Blancos además de la lista de transferencia dio a conocer dos bajas más confirmadas para el Clausura 2022, se trata de Alexis Doldán y Manuel Viniegra quienes han culminado su contrato con el equipo y no fueron renovados, es quiere decir que en total son 12 los jugadores que no entran ya en planes para el equipo esta temporada, lo que pone a trabajar mucho más a la directiva para encontrar a los reemplazos en poco tiempo.

Gallos por ahora están de vacaciones luego de haber quedado eliminados de la Liga MX al culminar en la penúltima posición de la tabla. Se espera que regresen a la actividad a inicios del mes de diciembre para poder arrancar los preparativos para el nuevo torneo. Entre otras de las noticias complicadas está la confirmación de que Osvaldo Martínez no será registrado para el Clausura 2022, hay que recordar que para este campaña tuvo una ruptura de ligamentos lo que le impide volver al campo hasta dentro de unos meses más.

En lo que respecta a refuerzos, por ahora no hay nada real, los nombres que se había manejado era el regreso a la Liga MX de Ariel Nahuelpán pero no se ha dado a conocer más información sobre su llegada o qué tantos jugadores tendrán que contratar para suplir a todos los que ya se mencionaron.