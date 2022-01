Liga MX: Querétaro aprovechará la fecha FIFA y ponerse a tope para salir del mal arranque de torneo

Querétaro.- Como todos los equipos en la Liga MX, Querétaro no será la excepción en esta fecha FIFA que la utilicen para afinar todo lo malo que se ha vivido en 3 jornadas del Clausura 2022. El conjunto de Gallos es uno de los ejemplos de lo mal que puede iniciar un campeonato pero que con algunos ajustes podría cambiar todo y eso es lo que en estas dos semanas buscará Leo Ramos para su equipo. De paso tambien aprovecharán para bajar un poco la intensidad y evitar lesiones por tanto tiempo de espera como tambien para recuperar a jugadores.

Desde este martes el equipo de Gallos Blancos se presentó a sus instalaciones para iniciar con los entrenamientos para la jornada 4, luego de su viaje a Guadalajara para medirse a Chivasen donde lograron el empate pero hasta el momento no han podido sacar los 3 puntos algo que está comenzando a preocupar a la directiva, pero más al DT quien sabe que de no conseguir resultados su continuidad corre mucho peligro y más sabiendo que equipos como Querétaro no se les conoce por ser de los que más aguanten proyectos fallidos.

Serán un total de 10 días los que Querétaro tendrá libre antes de volver a jugar en la Liga MX, la pausa por la fecha FIFA dejará al club preparando un nuevo juego de local ante Puebla, quien llegará con una desventaja aún más marcada y es que para ellos será casi 22 días sin tener actividad luego de que en la jornada 3 no tuvo acción por un brote de Covid-19 en el equipo rival, eso es lo que podría tener Gallos a su favor para poder sumar sus primero 3 puntos.

Gallos se dice concentrados para poder ganar su primer partido en la temporada | Foto: Captura

Si bien en lo que va del Clausura 2022 Gallos no ha dado malos partidos si ha dejado escapar oportunidades , la fecha 1 tuvo un juego de tú a tú con Rayados una de las plantillas más fuertes y poderosas de la Liga MX a quien le sacó 1 punto. Seguido de una ventaja que perdió ante Pumas en la fecha 2 que culminó con derrota y ahora ante Chivas en donde iniciaron ganado desde el minuto 2 pero les empataron. Todo eso para que luego de 3 jornadas solo sumen 2 puntos de 9 posibles.

Este es el segundo torneo de Leonardo Ramos al mando de Gallos y sus números no le han ayudado nada para poder convencer a la directiva de que podría haber un proyecto con él. En el Apertura 2021 llegó como emergente y disputó 10 jornadas ganando 3 partidos, empató 3 y perdió 4 duelos, sumados a los de ahora, solo ha podido ganar 11 puntos de 30 que ha disputado desde su llegada.

Lo que tampoco se puede negar es que un proyecto como el de Gallos en la Liga MX es de los más complicados pues cada temporada les es complicado poder armar plantillas competitivas que puedan lograr algo y en caso de que en un intento funcione no tarda mucho en ser desarmado por lo que las posibilidades de encontrar el éxito siempre se han visto complicadas.