Liga MX: Querétaro hace oficial la salida de Hernán Cristante

México.- El equipo de Querétaro ha hecho oficial que Hernán Cristante ha dejado la Dirección Técnica del equipo luego de solo un torneo al frente del equipo en donde tuvo que lidiar con muchas cosas en muy poco tiempo. A través de redes sociales el equipo de Gallos hizo el anuncio revelando que el DT no es más parte del plantel y su anuncio con FC Juárez se acerca para ser dado este mismo jueves.

"Por medio del presente anunciamos que Hernán Cristante no continuará al frente del primer equipo varonil. En Club Querétaro le deseamos éxito a él y a todo su cuerpo técnico en sus fututos proyectos", se lee en el comunicado que la directiva de los queretanos compartió. Con este el equipo de Gallos se quedó en blanco una vez más luego de la temporada tan caótica que vivió.

Hernán Cristante llegó a Querétaro ya iniciado el torneo, justo a la jornada 5 para empatar ante Pachuca luego de que el técnico anterior no pudo con el equipo. En los primeros partidos tuvo la oportunidad de hacerlos ganar puntos con 3 empates y una victoria pero todo cambió en la jornada 9 en donde se vivió el gran momento de la Liga MX con la violencia ante Atlas, luego de ello equipo no pudo reponerse y si bien sumó algunos puntos ya no fue el mismo.

Gallos da de baja a Hernán Cristante | Foto: Twitter

Al final dejó al equipo en el lugar 16 con 17 puntos producto de 3 victorias, 8 empates y 6 derrotas, recordando que solo 12 partidos fueron bajo su cargo. Lo que si logró hacer fue evitar que que cayeran en los último lugares de la tabla de cociente quedando en lugar 15 solo un punto por encima de Toluca que sí tuvo que pagar la multa como FC Juárez y Xolos.

En lo que respecta al nuevo entrenador, Gallos no han dado a conocer ninguna información pero se espera que dentro de los siguientes día ya estén revelando algunos detalles con el regreso de los jugadores a los entrenamientos de cara al Apertura 2022. Mientras que para Cristante todo indica que este mismo jueves será anunciado con el equipo de FC Juárez a quien intentará llevarlo a mejore lugares en la Liga MX.